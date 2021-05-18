5 найоригінальніших фонтанів, які варто побачити наживо

Вода не має ні смаку, ні запаху, ні кольору. Але архітекторський геній створює за допомогою цієї стихії абсолютно фантастичні об'єкти. Помилуймося сьогодні найгарнішими фонтанами світу.

Ви неодмінно захочете побачити цю красу наживо й повертатиметесь до цих магічних місць знову й знову.

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Фонтан Джулі Пенроуз, Колорадо-Спрінґс, США

Рухомий фонтан являє собою частину спіралі зі 366 струменями води, основа якої за 15 хвилин робить один оберт. Цей фонтан було створено у 2007 році на честь Джулі Пенроуз, яка робила колосальні пожертви у XX столітті на розвиток освіти та медицини у Колорадо-Спрінґс.

Рухомий фонтан / Фото Tursputnik

Дзеркальний фонтан, Північна Кароліна

Дзеркальний фонтан, розроблений чеським скульптором Девідом Черні. Встановлений в парку Уайтхолл в Шарлотті, Північна Кароліна. Скульптура виконана з масивних шарів із нержавіючої сталі, які обертаються на 360 градусів, іноді вирівнюються, утворюючи величезну голову.

Фонтан у вигляді голови / Фото Art-veranda

Фонтан-човен, Валенсія

Фонтан має унікальний вигляд, який вражає усіх туристів у вечірній час, адже підсвічується не лише завдяки заходу сонця, а й завдяки особливому штучному освітленню.

Фонтан у вигляді човна в Іспанії / Фото Mypleer

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Фонтан Swarovski

Недалеко від міста Інсбрук знаходиться не лише музей кристалів легендарного бренду, а й цілий тематичний парк. Місце розташування комплексу невипадкове, адже саме тут з'явилася відома на увесь світ компанія Swarovski. Фонтан нагадує велетня, очі якого сяють, а з рота з'являється не полум'я, а вода. Конструкція фонтану така, що він одночасно є входом у музей.

Фонтан Swarovski в Австрії / Фото Lookmytrips

Фонтан-вир "Харибда", Сандерленд

Унікальний фонтан знаходиться біля входу в готель Seaham Hall Hotel. Фонтан являє собою прозору колбу-трубу з міцного акрилу, висотою 2,3 метра і діаметром 2,4 метра, наповнену водою, в яку за допомогою насосних систем формується повітряно-вихровий потік, отримуючи, таким чином, штучний вир з лійкою посеред циліндра.

Унікальний фонтан з виром у Великобританії / Фото Mirkrasiv