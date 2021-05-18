Вы непременно захотите увидеть эту красоту вживую и будете возвращаться в эти магические места вновь и вновь.

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Фонтан Джулі Пенроуз, Колорадо-Спрінґс, США

Рухомий фонтан являє собою частину спіралі зі 366 струменями води, основа якої за 15 хвилин робить один оберт. Цей фонтан було створено у 2007 році на честь Джулі Пенроуз, яка робила колосальні пожертви у XX столітті на розвиток освіти та медицини у Колорадо-Спрінґс.

Рухомий фонтан / Фото tursputnik

Дзеркальний фонтан, Північна Кароліна

Дзеркальний фонтан, розроблений чеським скульптором Девідом Черні. Встановлений в парку Уайтхолл в Шарлотті, Північна Кароліна. Скульптура виконана з масивних шарів із нержавіючої сталі, які обертаються на 360 градусів, іноді вирівнюються, утворюючи величезну голову.

Фонтан у вигляді голови / Фото Art-veranda

Фонтан-човен, Валенсія

Фонтан має унікальний вигляд, який вражає усіх туристів у вечірній час, адже підсвічується не лише завдяки заходу сонця, а й завдяки особливому штучному освітленню.

Фонтан у вигляді човна в Іспанії / Фото Mypleer

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Фонтан Swarovski

Недалеко від міста Інсбрук знаходиться не лише музей кристалів легендарного бренду, а й цілий тематичний парк. Місце розташування комплексу невипадкове, адже саме тут з'явилася відома на увесь світ компанія Swarovski. Фонтан нагадує велетня, очі якого сяють, а з рота з'являється не полум'я, а вода. Конструкція фонтану така, що він одночасно є входом у музей.

Фонтан Swarovski в Австрії / Фото Lookmytrips

Фонтан-вир "Харибда", Сандерленд

Унікальний фонтан знаходиться біля входу в готель Seaham Hall Hotel. Фонтан являє собою прозору колбу-трубу з міцного акрилу, висотою 2,3 метра і діаметром 2,4 метра наповнену водою, в яку за допомогою насосних систем формується повітряно-вихровий потік, отримуючи, таким чином, штучний вир з лійкою посеред циліндра.

Унікальний фонтан з виром у Великобританії / Фото Mirkrasiv