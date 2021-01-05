В Україні Різдво – це важливе сімейне свято, коли ми усі чекаємо на чудо. Особливо – діти. Саме у цей день існує традиція – дарувати подарунки своїм хресникам. Проте сучасні діти потребують сучасних подарунків.

У цьому матеріалі ми зібрали найцікавіші ідеї, які неодмінно сподобаються вашому хрещеному сину або донечці.

Для найменших

Якщо ваш хресник ще зовсім маленький (наприклад, від 1 до 3-х років), буде доречно зробити подарунок, корисний для батьків. Це може бути манеж, ходунки, одяг, ванночка для купання або різноманітні брязкальця. Малюкам дуже подобається усе, що рухається, крутиться, розбирається, надувається. Тому ідеально підійдуть інтерактивні іграшки. Вони допомагають вивчати слова і цифри або ж видають звуки різних тварин, аби дитина знайомилась зі світом природи.

Фото Vash.market

Проте варто звертати увагу на якість придбаних речей, адже маленькі діти часто страждають на алергію та мають підвищену чутливість до матеріалів. Також не забувайте про вікові обмеження до іграшки. Особливо це стосується категорії "до 3-х років", адже у цьому віці діти можуть проковтнути невеличкі деталі й це дуже небезпечно.

Машинка або лялька

У магазинах можна знайти іграшки на будь-який смак, проте, найбільше захоплення у хлопчиків викликають машинки та вертольоти на радіоуправлінні. Натомість дівчинка буде у захваті від ляльки, особливо, якщо у комплекті до неї ідуть різноманітні сукні, вбрання та аксесуари. Окрім традиційної Барбі, популярної вже не одне десятиліття, сучасні школярки обожнюють ляльки Bratz та LOL та Enchantimals.

Фото Letidor

Смартфон

Для дітей старшого віку або підлітків ідеальним подарунком стане смартфон, адже у цьому віці особливо цікаво відкривати новітні технології.

Фото ОРРО

Наприклад, провідний світовий виробник розумних гаджетів ОРРО випустив серію смартфонів Reno4, у якій представлені передові інновації. Зокрема, у моделях ОРРО Reno4 Pro й ОРРО Reno4 Lite виробник врахував усі критерії, за якими користувачі обирають смартфони. Підтримуючи молодіжний дух серії, нова лінійка пропонує надсучасні функції фото- та відеозйомки. З ОРРО Reno4 Pro можна робити чіткі, деталізовані знімки за будь-яких умов, навіть уночі. Натомість ОРРО Reno4 Lite з інноваційною технологією обробки зображень – це найкращий смартфон для створення портретів та селфі, зокрема й надзвичайно креативних.

Наразі ОРРО Reno4 Pro можна придбати за 19 999 гривень, а ОРРО Reno4 Lite – за 11 999 гривень на сайтах та у магазинах партнерів.