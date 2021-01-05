Обираємо подарунок хреснику: 7 цікавих ідей на Різдво
В Україні Різдво – це важливе сімейне свято, коли ми усі чекаємо на чудо. Особливо – діти. Саме у цей день існує традиція – дарувати подарунки своїм хресникам. Проте сучасні діти потребують сучасних подарунків.
У цьому матеріалі ми зібрали найцікавіші ідеї, які неодмінно сподобаються вашому хрещеному сину або донечці.
Для найменших
Якщо ваш хресник ще зовсім маленький (наприклад, від 1 до 3-х років), буде доречно зробити подарунок, корисний для батьків. Це може бути манеж, ходунки, одяг, ванночка для купання або різноманітні брязкальця. Малюкам дуже подобається усе, що рухається, крутиться, розбирається, надувається. Тому ідеально підійдуть інтерактивні іграшки. Вони допомагають вивчати слова і цифри або ж видають звуки різних тварин, аби дитина знайомилась зі світом природи.
Фото Vash.market
Проте варто звертати увагу на якість придбаних речей, адже маленькі діти часто страждають на алергію та мають підвищену чутливість до матеріалів. Також не забувайте про вікові обмеження до іграшки. Особливо це стосується категорії "до 3-х років", адже у цьому віці діти можуть проковтнути невеличкі деталі й це дуже небезпечно.
Машинка або лялька
У магазинах можна знайти іграшки на будь-який смак, проте, найбільше захоплення у хлопчиків викликають машинки та вертольоти на радіоуправлінні. Натомість дівчинка буде у захваті від ляльки, особливо, якщо у комплекті до неї ідуть різноманітні сукні, вбрання та аксесуари. Окрім традиційної Барбі, популярної вже не одне десятиліття, сучасні школярки обожнюють ляльки Bratz та LOL та Enchantimals.
Фото Letidor
Смартфон
Для дітей старшого віку або підлітків ідеальним подарунком стане смартфон, адже у цьому віці особливо цікаво відкривати новітні технології.
Фото ОРРО
Наприклад, провідний світовий виробник розумних гаджетів ОРРО випустив серію смартфонів Reno4, у якій представлені передові інновації. Зокрема, у моделях ОРРО Reno4 Pro й ОРРО Reno4 Lite виробник врахував усі критерії, за якими користувачі обирають смартфони. Підтримуючи молодіжний дух серії, нова лінійка пропонує надсучасні функції фото- та відеозйомки. З ОРРО Reno4 Pro можна робити чіткі, деталізовані знімки за будь-яких умов, навіть уночі. Натомість ОРРО Reno4 Lite з інноваційною технологією обробки зображень – це найкращий смартфон для створення портретів та селфі, зокрема й надзвичайно креативних.
Наразі ОРРО Reno4 Pro можна придбати за 19 999 гривень, а ОРРО Reno4 Lite – за 11 999 гривень на сайтах та у магазинах партнерів.
До бестселерів бренду також належить ОРРО А53. Ця модель поєднує у собі потужність, продуктивність, стильний дизайн та безліч високотехнологічних функцій.
Фото ОРРО
Крім того, ОРРО A53 має потужний акумулятор на 5000 мАг, завдяки цьому дитина зможе цілий день користуватися смартфоном без підзарядки і буде завжди на зв'язку із батьками. Додаткова функція Super Power Saving Mode Mode ("Суперенергозберігаючий режим") продовжує живлення смартфона, навіть якщо залишилося всього 5%, а швидка зарядка на 18 Вт допомагає оперативно підзарядити пристрій. ОРРО А53 (4/64) наразі коштує 5555 гривень, а старшу модель ОРРО А53 (4/128) можна придбати за 5999 гривень.
Також придивіться до моделі OPPO A52. Популярний смартфон — ідеальний супутник у повсякденному житті, який дозволяє спілкуватися, фотографувати, знімати відео, слухати музику й грати в ігри цілий день завдяки потужному акумулятору ємністю 5000 мАг. А ще дивує крутими знімками, які забезпечує 3D-квадкамера. Вартість OPPO A52 становить 5999 гривень.
Фото ОРРО
Конструктор
Можна підібрати конструктор на будь-який смак, залежно від віку вашого хресника або хресниці. Конструктори для найменших зроблені із масивних деталей, аби дитина їх не проковтнула.
Для підлітків винайшли надскладні головоломки, за якими дитина проведе не одну годину. Із такого конструктора можна скласти космічний корабель, ракету, Замок Хогвартс (у якому жив Гаррі Поттер), будинок принцеси або лунапарк. Крім того, існують 3D пазли з дерева. Такий подарунок вигідно вирізняється ще й тим, що зроблений з екологічних матеріалів.
Фото Fiestino
Велосипед або самокат
Будь-яка дитина буде у захваті від власного транспортну. Якщо малюку до 3 років – це може бути трьохколісний велосипед із музичним супроводом і сигналом. Для підлітка підійде спортивний велосипед, електровелосипед, а також гіроскутер чи моноколесо, на якому можна швидко пересуватися містом. Також дітям різного віку підійде самокат – звичайний – для найменших, або електричний для доросліших.
Фото Velomesto
Бездротові навушники
Цей аксесуар дуже зручний для активного способу життя, який зазвичай ведуть школярі та студенти. Зокрема, під час пробіжок, прогулянок пішки або на велосипеді, у громадському транспорті. Багато підлітків просто не уявляють свого життя без улюбленої музики, тому якісні навушники будуть чудовим подарунком.
Фото навушників ОРРО
Наприклад, бездротові навушники OPPO Enco W11 безперебійно працюють за будь-яких умов, забезпечують професійний звук і дають нове уявлення про спілкування телефоном. Моделі OPPO гарантують професійну якість звуку, наднизьку затримку та зручне інтелектуальне керування дотиком.
Витривалі OPPO Enco W11 можна придбати за 1199 гривень на сайтах та у магазинах партнерів.
Прикраси
Ювелірні прикраси – один з найбільш традиційних подарунків для хрещеної донечки. Зазвичай для хресниць обирають срібні або золоті вироби. Це можуть бути перші сережки, браслет, ланцюжок. Краще, якщо це будуть не банальні "дорослі" прикраси, а особливі, дитячі: із яскравими кристалами, милими звірятками й пташками або казковими персонажами.
Фото Parents
Бажаємо веселого Різдва вам і вашим хресникам!
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