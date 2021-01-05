В Украине Рождество – это важный семейный праздник, когда мы все ждем чуда. Особенно – дети. Именно в этот день существует традиция – дарить подарки своим крестникам. Однако современные дети нуждаются в современных подарках.

В этом материале мы собрали самые интересные идеи, которые непременно понравятся вашему крестному сыну или дочке.

Для самых маленьких

Если ваш крестник еще совсем маленький (например, от 1 до 3-х лет), будет уместно сделать подарок, полезный для родителей. Это может быть манеж, ходунки, одежда, ванночка для купания или различные погремушки. Малышам очень нравится все, что движется, крутится, разбирается, надувается. Поэтому идеально подойдут интерактивные игрушки. Они помогают изучать цифры или издают звуки различных животных, чтобы ребенок знакомился с миром природы.

Фото Vash.market

Однако стоит обращать внимание на качество приобретенных вещей, ведь маленькие дети часто страдают аллергией и имеют повышенную чувствительность к материалам. Также не забывайте о возрастных ограничениях в игрушках. Особенно это касается категории "до 3-х лет", ведь в этом возрасте дети могут проглотить небольшие детали и это очень опасно.

Машинка или кукла

В магазинах можно найти игрушки на любой вкус, однако, наибольшее восхищение у мальчиков вызывают машинки и вертолеты на радиоуправлении. Девочка будет в восторге от куклы, особенно, если в комплекте к ней идут различные платья, наряды и аксессуары. Кроме традиционной Барби, популярной уже не одно десятилетие, современные школьницы обожают куклы Bratz, LOL и Enchantimals.

Фото Letidor

Смартфон

Для детей старшего возраста или подростков идеальным подарком станет смартфон, ведь в этом возрасте особенно интересно открывать новейшие технологии.

Фото ОРРО

Например, ведущий мировой производитель умных гаджетов ОРРО выпустил серию смартфонов Reno4, в которой представлены передовые инновации. В частности, в моделяхОРРО Reno4 Pro и ОРРО Reno4 Lite производитель учел все критерии, по которым пользователи выбирают смартфоны. Поддерживая молодежный дух серии, новая линейка предлагает сверхсовременные функции фото- и видеосъемки. С ОРРО Reno4 Pro можно делать четкие, детализированные снимки при любых условиях, даже ночью. ОРРО Reno4 Lite с инновационной технологией обработки изображений – это лучший смартфон для создания портретов и селфи, в том числе и очень креативных.

Сейчас ОРРО Reno4 Pro можно приобрести за 19 999 гривен, а ОРРО Reno4 Lite – 11 999 гривен на сайтах и в магазинах партнеров.