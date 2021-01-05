Выбираем подарок крестнику: 7 интересных идей на Рождество
В Украине Рождество – это важный семейный праздник, когда мы все ждем чуда. Особенно – дети. Именно в этот день существует традиция – дарить подарки своим крестникам. Однако современные дети нуждаются в современных подарках.
В этом материале мы собрали самые интересные идеи, которые непременно понравятся вашему крестному сыну или дочке.
Для самых маленьких
Если ваш крестник еще совсем маленький (например, от 1 до 3-х лет), будет уместно сделать подарок, полезный для родителей. Это может быть манеж, ходунки, одежда, ванночка для купания или различные погремушки. Малышам очень нравится все, что движется, крутится, разбирается, надувается. Поэтому идеально подойдут интерактивные игрушки. Они помогают изучать цифры или издают звуки различных животных, чтобы ребенок знакомился с миром природы.
Фото Vash.market
Однако стоит обращать внимание на качество приобретенных вещей, ведь маленькие дети часто страдают аллергией и имеют повышенную чувствительность к материалам. Также не забывайте о возрастных ограничениях в игрушках. Особенно это касается категории "до 3-х лет", ведь в этом возрасте дети могут проглотить небольшие детали и это очень опасно.
Машинка или кукла
В магазинах можно найти игрушки на любой вкус, однако, наибольшее восхищение у мальчиков вызывают машинки и вертолеты на радиоуправлении. Девочка будет в восторге от куклы, особенно, если в комплекте к ней идут различные платья, наряды и аксессуары. Кроме традиционной Барби, популярной уже не одно десятилетие, современные школьницы обожают куклы Bratz, LOL и Enchantimals.
Фото Letidor
Смартфон
Для детей старшего возраста или подростков идеальным подарком станет смартфон, ведь в этом возрасте особенно интересно открывать новейшие технологии.
Фото ОРРО
Например, ведущий мировой производитель умных гаджетов ОРРО выпустил серию смартфонов Reno4, в которой представлены передовые инновации. В частности, в моделяхОРРО Reno4 Pro и ОРРО Reno4 Lite производитель учел все критерии, по которым пользователи выбирают смартфоны. Поддерживая молодежный дух серии, новая линейка предлагает сверхсовременные функции фото- и видеосъемки. С ОРРО Reno4 Pro можно делать четкие, детализированные снимки при любых условиях, даже ночью. ОРРО Reno4 Lite с инновационной технологией обработки изображений – это лучший смартфон для создания портретов и селфи, в том числе и очень креативных.
Сейчас ОРРО Reno4 Pro можно приобрести за 19 999 гривен, а ОРРО Reno4 Lite – 11 999 гривен на сайтах и в магазинах партнеров.
До бестселлеров бренда также принадлежит ОРРО А53. Эта модель сочетает в себе мощность, производительность, стильный дизайн и множество высокотехнологичных функций.
Фото ОРРО
Кроме того, ОРРО A53 имеет мощный аккумулятор на 5000 мАч, благодаря этому ребенок сможет целый день пользоваться смартфоном без подзарядки и будет всегда на связи с родителями. Дополнительная функция Super Power Saving Mode Mode ("Суперэнергосберегающий режим") продолжает питания смартфона, даже если осталось всего 5%, а быстрая зарядка на 18 Вт помогает оперативно подзарядить устройство. ОРРО А53 (4/64) сейчас стоит 5555 гривен, а старшую модель ОРРО А53 (4/128) можно приобрести за 5999 гривен.
Также присмотритесь к модели OPPO A52. Популярный смартфон – идеальный спутник в повседневной жизни, который позволяет общаться, фотографировать, снимать видео, слушать музыку и играть в игры целый день благодаря мощному аккумулятору емкостью 5000 мАч. А еще удивляет крутыми снимками, которые обеспечивает 3D-квадкамера. Стоимость OPPO A52 составляет 5999 гривен.
Фото ОРРО
Конструктор
Можно подобрать конструктор на любой вкус, в зависимости от возраста вашего крестника или крестницы. Конструкторы для самых маленьких сделаны из массивных деталей, чтобы ребенок их не проглотил.
Для подростков изобрели сложнейшие головоломки, по которым ребенок проведет не один час. С такого конструктора можно делать космический корабль, ракету, Замок Хогвартс (в котором жил Гарри Поттер), дом принцессы или луна-парк. Кроме того, существуют 3D пазлы из дерева. Такой подарок выгодно отличается еще и тем, что сделан из экологичных материалов.
Фото Fiestino
Велосипед или самокат
Любой ребенок будет в восторге от собственного транспортного средства. Если малышу до 3 лет – это может быть трехколесный велосипед с музыкальным сопровождением и сигналом. Для подростка подойдет спортивный велосипед, электровелосипед, а также гироскутер или моноколесо, на котором можно быстро передвигаться по городу. Также детям разного возраста подойдет самокат – обычный – для самых маленьких, или электрический для взрослых.
Фото Velomesto
Наушники беспроводные
Этот аксессуар очень удобен для активного образа жизни, который обычно ведут школьники и студенты. В частности, во время пробежек, прогулок пешком или на велосипеде, в общественном транспорте. Многие подростки просто не представляют своей жизни без любимой музыки, поэтому качественные наушники будут замечательным подарком.
Фото наушников ОPPO
Украшения
Ювелирные украшения – один из самых традиционных подарков для крестной дочери. Обычно для крестницы выбирают серебряные или золотые изделия. Это могут быть первые серьги, браслет, цепочка. Лучше, если это будут не банальные "взрослые" украшения, а особые, детские: с яркими кристаллами, милыми зверушками и птичками или сказочными персонажами.
Фото Parents
Желаем веселого Рождества вам и вашим крестникам!
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