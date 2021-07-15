Обираємо найсолодший нектарин: 4 поради, як не схибити при купівлі
Джерело:24 канал
Нектарин – улюблений літній фрукт багатьох із нас. Соковитий, запашний м'якуш робить їх королями спекотного сезону. Але як завжди купувати лише найкращі плоди?
Ідеї 24 діляться секретами, які вам точно стануть у пригоді. Отож, читайте – і хутчіш на ринок по нектарини!
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Зовнішній вигляд
Нектарини не повинні бути занадто блискучими – це може бути ознакою того, що їх натерли парафіном.
Найкраще брати яскраво-жовті плоди з червоними боками, а ось якщо вони будуть рожевими – це показник того, що плід ще не дозрів. Слідкуйте за тим, щоб на поверхні фруктів не було плям.
Найкраще брати нектарини з яскраво-жовтими та червоними боками / Фото pixabay
Твердість
Нектарин не повинен бути занадто м'яким, але і твердий брати не рекомендується – краще вибрати плоди, м'якуш яких трохи піддається при натисканні, але не продавлюється.
Головне вибрати плід середньої якості / Фото pixabay
Запах
Якісні нектарини обов'язково повинні мати яскраво виражений солодкий запах. Його відсутність може говорити про те, що плоди або недостиглі, або містять в собі велику кількість пестицидів.
Смачні нектарини повинні солодко пахнути / Фото pixabay
М'якуш
У стиглого нектарина в залежності від сорту повинні бути жовті або червоні прожилки в м'якуша, а якщо їх немає – це найчастіше говорить про вміст нітратів у плодах.
Прості поради допоможуть обрати солодкі нектарини / Фото pixabay