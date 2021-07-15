Идеи 24 делятся секретами, которые вам точно пригодятся. Так что читайте – и скорей на рынок за нектаринами!

Читайте также Яркие коктейли с Zubrowka с настоящим летним вайбом – часть 5

Внешний вид

Нектарины не должны быть слишком блестящими – это может быть признаком того, что их натерли парафином.

Лучше всего брать ярко-желтые плоды с красными боками, а вот если они будут розовыми – это показатель того, что плод еще не созрел. Следите за тем, чтобы на поверхности фруктов не было пятен.



Лучше всего брать нектарины с ярко-желтыми и красными боками / Фото pixabay

Твердость

Нектарин не должен быть слишком мягким, но и твердый брать не рекомендуется – лучше выбрать плоды, мякоть которых немного поддается при нажатии, но не продавливается.



Главное выбрать плод среднего качества / Фото pixabay

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Запах

Качественные нектарины обязательно должны иметь ярко выраженный сладкий запах. Его отсутствие может говорить о том, что плоды или недозрелые, либо содержат в себе большое количество пестицидов.



Вкусные нектарины должны сладко пахнуть / Фото pixabay

Мякоть

У спелого нектарина в зависимости от сорта должны быть желтые или красные прожилки в мякоти, а если их нет – это чаще всего говорит о содержании нитратов в плодах.



Простые советы помогут выбрать сладкие нектарины / Фото pixabay