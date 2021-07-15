Ідеї 24 діляться секретами, які вам точно стануть у пригоді. Отож, читайте – і хутчіш на ринок по нектарини!

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Зовнішній вигляд

Нектарини не повинні бути занадто блискучими – це може бути ознакою того, що їх натерли парафіном.

Найкраще брати яскраво-жовті плоди з червоними боками, а ось якщо вони будуть рожевими – це показник того, що плід ще не дозрів. Слідкуйте за тим, щоб на поверхні фруктів не було плям.



Найкраще брати нектарини з яскраво-жовтими та червоними боками / Фото pixabay

Твердість

Нектарин не повинен бути занадто м'яким, але і твердий брати не рекомендується – краще вибрати плоди, м'якуш яких трохи піддається при натисканні, але не продавлюється.



Головне вибрати плід середньої якості / Фото pixabay

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Запах

Якісні нектарини обов'язково повинні мати яскраво виражений солодкий запах. Його відсутність може говорити про те, що плоди або недостиглі, або містять в собі велику кількість пестицидів.



Смачні нектарини повинні солодко пахнути / Фото pixabay

М'якуш

У стиглого нектарина в залежності від сорту повинні бути жовті або червоні прожилки в м'якуша, а якщо їх немає – це найчастіше говорить про вміст нітратів у плодах.



Прості поради допоможуть обрати солодкі нектарини / Фото pixabay