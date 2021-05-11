Твори мистецтва замість реклами: у Нью-Йорку художники розмальовують телефонні будки

У Нью-Йорку колектив художників вирішив замінити рекламу на старих телефонних будках. На її місці вони створюють твори мистецтва, звільняючи цілі райони від візуального забруднення.

До проєкту під назвою Art in Ad Places долучилися як місцеві, так і запрошені художники. Одним з таких є Чарлі Тодд.

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Він вважає, що занедбані телефонні будки не приносять ніякої користі мешканцям Нью-Йорка, а служать лише для демонстрації надокучливої реклами.

Зовнішня реклама – це клопіт на вулицях нашого міста… Я радий бачити, що в Нью-Йорку нарешті починають відходити таксофони,

– заявив Тодд.

Як почався мистецький рух

Усе почалося навесні 2016 році. Тоді співзасновниця Art in Ad Places Керолайн Колдвелл у своєму районі в Брукліні звернула увагу на непривабливу рекламу бразильських прикладів. Вона стикалася з цим рекламним щитом кожного дня, коли йшла на роботу, а його повідомлення Колдуелл відверто ненавиділа.

Тож заручившись підтримкою інших митців, вона вирішила щось з цим зробити.

Давайте наповнимо наше життя мистецтвом, яке змушує нас відчувати щось інше. Ми – команда художників та шанувальників мистецтва, які вважають, що наш громадський простір був би кращим, якби ми позбулися білбордів або замінили їхні повідомлення на ілюстрації,

– сказала Колдвелл.