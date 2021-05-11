К проекту под названием Art in Ad Places присоединились как местные, так и приглашенные художники. Одним из таких является Чарли Тодд.

Интересно Barbie показала свой самый масштабный рекламный ролик за последние 5 лет: щемящее видео

Он считает, что заброшенные телефонные будки не приносят никакой пользы жителям Нью-Йорка, а служат лишь для демонстрации надоедливой рекламы.

Наружная реклама – это хлопоты на улицах нашего города ... я рад видеть, что в Нью-Йорке наконец начинают отходить таксофоны,

– заявил Тодд.

Как началось художественное движение

Все началось весной 2016 году. Тогда соучредитель Art in Ad Places Кэролайн Колдуэлл в своем районе в Бруклине обратила внимание на неприглядную рекламу бразильских примеров. Она сталкивалась с этим рекламным щитом каждый день, когда шла на работу, а его сообщения Колдуэлл откровенно ненавидела.

Поэтому заручившись поддержкой других художников, она решила что-то с этим сделать.

Давайте наполним нашу жизнь искусством, которое заставляет нас чувствовать что-то другое. Мы – команда художников и поклонников искусства, которые считают, что наше общественное пространство было бы лучше, если бы мы избавились от билбордов или заменили их сообщения на иллюстрации,

– сказала Колдуэлл.