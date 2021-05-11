До проєкту під назвою Art in Ad Places долучилися як місцеві, так і запрошені художники. Одним з таких є Чарлі Тодд.

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Він вважає, що занедбані телефонні будки не приносять ніякої користі мешканцям Нью-Йорка, а служать лише для демонстрації надокучливої реклами.

Зовнішня реклама – це клопіт на вулицях нашого міста… Я радий бачити, що в Нью-Йорку нарешті починають відходити таксофони,

– заявив Тодд.

Як почався мистецький рух

Усе почалося навесні 2016 році. Тоді співзасновниця Art in Ad Places Керолайн Колдвелл у своєму районі в Брукліні звернула увагу на непривабливу рекламу бразильських прикладів. Вона стикалася з цим рекламним щитом кожного дня, коли йшла на роботу, а його повідомлення Колдуелл відверто ненавиділа.

Тож заручившись підтримкою інших митців, вона вирішила щось з цим зробити.

Давайте наповнимо наше життя мистецтвом, яке змушує нас відчувати щось інше. Ми – команда художників та шанувальників мистецтва, які вважають, що наш громадський простір був би кращим, якби ми позбулися білбордів або замінили їхні повідомлення на ілюстрації,

– сказала Колдвелл.