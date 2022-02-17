Арахіс – багата поживними речовинами їжа, про яку ми іноді забуваємо. Дієтологи рекомендують вживати його, щоб запобігти серцевим захворюванням і збільшити тривалість життя. Однак робити це потрібно в міру, через високу калорійність. Розповідаємо, як приготувати власну арахісову пасту.

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Рецепт домашньої арахісової пасти

Інгредієнти:

900 грамів арахісу;

1 чайна ложка солі;

8 – 10 сухих фініків.

Приготування



Випікайте арахіс за температури 210 градусів приблизно 10 хвилин. Покладіть їх у кухонний комбайн і подрібніть. Відкладіть кілька ложок меленого арахісу.



Приготуйте арахіс для пасти / Фото 5-Minute Crafts

Продовжуйте подрібнювати ще кілька хвилин, поки арахіс не стане схожим за консистенцією до тіста. Додайте сіль і сушені фініки. Змішайте всі інгредієнти. Додайте мелений арахіс, який ви відклали раніше. Якщо ви хочете отримати більш рідку консистенцію, то перемішайте ще кілька хвилин.

Зберігайте арахісову пасту в скляній банці з герметичною кришкою та в холодильнику. Її можна споживати впродовж кількох тижнів.



Арахісову пасту можна їсти на сніданок чи перекус / Фото 5-Minute Crafts

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