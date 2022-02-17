Арахис – богатая питательными веществами пища, о которой мы иногда забываем. Диетологи рекомендуют употреблять его, чтобы предотвратить сердечные заболевания и увеличить продолжительность жизни. Однако делать это нужно в меру, из-за высокой калорийности. Рассказываем, как приготовить собственную арахисовую пасту.

Интересно Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть спортивные соревнования

Рецепт домашней арахисовой пасты

Ингредиенты:

900 граммов арахиса;

1 чайная ложка соли;

8 – 10 сухих фиников.

Приготовление

Выпекайте арахис при температуре 210 градусов примерно 10 минут. Уложите их в кухонный комбайн и измельчите. Отложите несколько ложек молотого арахиса.



Приготовьте арахис для пасты / Фото 5-Minute Crafts

Продолжайте измельчать еще несколько минут, пока арахис не станет схожим по консистенции к тесту. Добавьте соль и сушеные финики. Смешайте все ингредиенты. Добавьте молотый арахис, который вы отложили раньше. Если вы хотите получить более редкую консистенцию, то перемешайте еще несколько минут.

Храните арахисовую пасту в стеклянной банке с герметичной крышкой и в холодильнике. Ее можно употреблять в течение нескольких недель.



Арахисовую пасту можно есть на завтрак или перекус. Фото 5-Minute Crafts