Новий постер сиквелу "Аббатства Даунтон 2": що зображено на знімку

У мережі з'явився свіжий постер нового фільму "Аббатство Даунтон". Зображення підтверджує, що на глядачів чекає розкішний сиквел.

Так, на знімку постали усі головні герої фільму "Аббатство Даунтон: Нова ера" в атмосферних образах. Позують вони на тлі культового абатства, крім цього, внизу вказана дата світової прем'єри.

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Новий постер фільму "Аббатство Даунтон 2"



Постер до фільму "Аббатство Даунтон: Нова ера" / Фото twitter

Картина стане продовженням першого фільму, і знята вона за однойменним британським серіалом, який тривалий час завойовував увагу глядачів з усього світу. У стрічці до своїх ролей повернулися Мішель Докері, Х'ю Бонневілль, Мегі Сміт, Імельда Стонтон та інші. До них приєдналися нові особи: Х'ю Денсі, Лора Хеддок, Домінік Вест та Наталі Бай.

"Аббатство Даунтон 2" продовжить розповідати історію аристократичного сімейства Кроулі у 1920-х роках. Проте усі деталі сиквелу поки не розсекретили. Швидше за все, події розвиватимуться одразу після подій, показаних у першій частині (після 1927 року). А у серіалі показаний період з 1912 по 1926 роки.

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Король Георг V та королева Марія планують навідатися в абатство Даунтон. На дворі 1927 рік. Персонал маєтку помітно скоротився через фінансові складнощі, але зустріти почесних гостей потрібно з гідністю. Тож жителі та працівники абатства Даунтон роблять все можливе, щоб підготуватися до такої значної події. Чарльз Карсон (Джим Картер), колишній дворецький, офіційно йде на пенсію, проте продовжує очолювати підготовку до візиту монарших осіб, що не подобається новому дворецькому Томасу Берроу (Роб Джеймс-Кольєр). Коли король Георг V і королева Марія прибувають у супроводі своєї прислуги, службовці абатства Даунтон змушені показати, що можуть обслужити їх на найвищому рівні самі.