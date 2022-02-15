Так, на снимке предстали все главные герои фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра" в атмосферных образах. Позируют они на фоне культового аббатства, кроме того, внизу указана дата мировой премьеры.

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Новый постер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"



Постер к фильму "Аббатство Даунтон: Новая эра" / Фото twitter

Картина станет продолжением первого фильма, и снята она по одноименному британскому сериалу, длительное время завоевывавшему внимание зрителей со всего мира. В ленте к своим ролям вернулись Мишель Докери, Хью Бонневилль, Мэгги Смит, Имельда Стонтон и другие. К ним присоединились новые лица: Хью Дэнси, Лора Хеддок, Доминик Вест и Натали Бай.

"Аббатство Даунтон: Новая эра" продолжит рассказывать историю аристократического семейства Кроули в 1920-х годах. Однако все детали сиквела пока не рассекретили. Скорее всего события будут развиваться сразу после событий, показанных в первой части (после 1927 года). А в сериале показан период с 1912 по 1926 год.

"Аббатство Даунтон: Новая эра": смотрите онлайн трейлер второй части фильма

"Аббатство Даунтон": что было в первой части фильма