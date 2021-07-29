Нове життя старого посуду: 15 креативних ідей для тарілок та чашок
Джерело:24 канал
Кажуть, що розбитий посуд – це на щастя. Але що ж робити з уламками від тарілок та застарілим сервізом.
Ми зробили добірку креативних ідей, як можна переробити старий посуд. Ви точно захочете це повторити.
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Що зробити зі старого посуду
Мозаїка
Якщо ви випадково розбили багато тарілок, не спішіть засмучуватись. З пошкодженого посуду легко зробити оригінальну мозаїку, якою можна прикрасити стіл, комод чи інші меблі. Подрібніть великі шматки кераміки та викладіть із клаптиків візерунок.
Старими тарілками можна прикрасити стіл / Фото Pinterest
Який гарний піднос / Фото Pinterest
Настільна лампа
Ви будете здивовані, але старий сервіз можна легко перетворити у стильний настільну лампу. Можете експериментувати з різними кольорами, орнаментами та формами: ваш креатив не буде зайвим.
Які оригінальні настільні лампи / Фото Pinterest
Креативне використання старого посуду / Фото Pinterest
Як вам така лампа / Фото Pinterest
Новий посуд
Зі старого сервізу можна створити новий посуд, якого вам давно не вистачало. Наприклад, із тарілок та чашок вийде чудова підставка для солодкого.
Підставка для солодкого з горнятка та блюдця / Фото Pinterest
А це схоже на справжній витвір мистецтва / Фото Pinterest
Свічник
Додати затишку та особливої атмосфери святковій вечері допоможе свічка з оригінальною підставкою. Створити свічник дуже легко. Для цього не знадобиться багато зусиль та часу, просто підберіть старі керамічні вироби, скріпіть їх клеєм за потреби та користуйтесь.
Додайте затишку вечері за допомогою свічок / Фото Pinterest
Як легко зробити свічник / Фото Pinterest
Керамічні оригінальні свічники, які стануть окрасою вашого дому / Фото Pinterest
Стильні прикраси
Доповнити стильну сукню чи блузу допоможуть аксесуари. Їх легко зробити зі старого посуду. Тому, якщо ви випадково розбили чашку чи тарілку, виберіть більші уламки та беріться творити. Результат вас точно вразить.
Які стильні сережки вийшли зі старої тарілки / Фото Pinterest
А це намисто доповнить будь-який образ / Фото Pinterest
Органайзери для кухні
Щоб зручно організувати простір на кухні, не обов'язково купувати спеціальні підставки для столового приладдя та посуду. Їх можна зробити самостійно. Виделки та ложки використовуйте замість гачків та ручок для шухляд. А старі чашки слугуватимуть чудовою підставою для столового приладдя чи стильними вазонами.
Оригінальні ручки для кухонних шухляд / Фото Pinterest
Старі металеві горнятка можна перетворити у зручний органайзер / Фото Pinterest
Як вам така ідея / Фото Pinterest
Такий горщик чудово підійде для кухні / Фото Pinterest
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Підставка для прикраси
Створити окреме стильне місце для прикрас дуже легко. Скріпіть старі тарілки з чашками, і ваші браслети та сережки завжди будуть впорядковані.
Замість скриньки для прикрас – старі горнятка та тарілки / Фото Pinterest
Як вам такий органайзер / Фото Pinterest
Виглядає дуже вишукано та креативно / Фото Pinterest