Якими були герої улюблених мультиків нашого дитинства: ностальгійна добірка

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Джерело:

24 канал

Майже кожен з нас біг колись після уроків додому, щоб встигнути подивитися нову серію улюблених мультиків. Здається, ми й зараз зможемо пригадати слова з початкової заставки до мультфільмів і наспівати їх. Але чи добре ми пам'ятаємо всіх героїв, які так радували та смішили нас в дитинстві?

Нижче ми підібрали для вас фото мультяшних героїв, переглядаючи які, хочеться одразу ж повернутися в дитинство.

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Черепашки-ніндзя


Фото disneyinternationl

Аладдін


Фото disneyinternationl

Екстремальні мисливці за привидами


Фото disneyinternationl

Скубі-Ду


Фото warnerbros

Гуфі та його команда


Фото disneyinternationl

Качині історії


Фото disneyinternationl

Пригоди ведмедиків Гаммі


Фото disneyinternationl

Чіп і Дейл поспішають на допомогу


Фото disneyinternationl

Гей, Арнольде!


Фото warnerbros

Ох вже ці дітки


Фото warnerbros

Чорний Плащ


Фото warnerbros

Нові пригоди ведмежати Вінні та його друзів


Фото warnerbros

Земля до початку часів


Фото warnerbros