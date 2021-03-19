Якими були герої улюблених мультиків нашого дитинства: ностальгійна добірка

15:57

Майже кожен з нас біг колись після уроків додому, щоб встигнути подивитися нову серію улюблених мультиків. Здається, ми й зараз зможемо пригадати слова з початкової заставки до мультфільмів і наспівати їх. Але чи добре ми пам'ятаємо всіх героїв, які так радували та смішили нас в дитинстві?