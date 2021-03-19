Какими были герои любимых мультиков нашего детства: ностальгическая подборка
Почти каждый из нас бежал когда-то после уроков домой, чтобы успеть посмотреть новую серию любимых мультиков. Кажется, мы и сейчас можем вспомнить слова из начальной заставки к мультфильмам и напеть их. Но хорошо ли мы помним всех героев, которые так радовали и смешили нас в детстве?
Источник:24 канал
Ниже мы подобрали для вас фото мультяшных героев, просматривая которые, хочется сразу же вернуться в детство.
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Черепашки-ниндзя
Фото disneyinternationl
Аладдин
Фото disneyinternationl
Экстремальные охотники за привидениями
Фото disneyinternationl
Скуби-Ду
Фото warnerbros
Гуфи и его команда
Фото disneyinternationl
Утиные истории
Фото disneyinternationl
Приключения мишек Гамми
Фото disneyinternationl
Чип и Дейл спешат на помощь
Фото disneyinternationl
Эй, Арнольд!
Фото warnerbros
Ох, уж эти детки
Фото warnerbros
Черный Плащ
Фото warnerbros
Новые приключения медвежонка Винни и его друзей
Фото warnerbros
Земля до начала времен
Фото warnerbros
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