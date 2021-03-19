Почти каждый из нас бежал когда-то после уроков домой, чтобы успеть посмотреть новую серию любимых мультиков. Кажется, мы и сейчас можем вспомнить слова из начальной заставки к мультфильмам и напеть их. Но хорошо ли мы помним всех героев, которые так радовали и смешили нас в детстве?

Ниже мы подобрали для вас фото мультяшных героев, просматривая которые, хочется сразу же вернуться в детство. Читайте также: Вещи, которые вернут вас назад на 10 лет: ностальгические фото Черепашки-ниндзя

Фото disneyinternationl Аладдин

Фото disneyinternationl Экстремальные охотники за привидениями

Фото disneyinternationl Скуби-Ду

Фото warnerbros Гуфи и его команда

Фото disneyinternationl Утиные истории

Фото disneyinternationl Приключения мишек Гамми

Фото disneyinternationl Чип и Дейл спешат на помощь

Фото disneyinternationl Эй, Арнольд! ​

Фото warnerbros Ох, уж эти детки ​

Фото warnerbros Черный Плащ ​

Фото warnerbros Новые приключения медвежонка Винни и его друзей ​

Фото warnerbros Земля до начала времен ​

Фото warnerbros