До речі, усе повертається на круги своя. Тільки тепер економію називають свідомим споживанням. Отже, пригадаймо, як ми в дитинстві "чаклували".

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Оживити фломастер

Фломастери, які перестали писати, можна реанімувати за допомогою будь-якого спиртового напою. Сьогодні цілком можна обійтися медичним спиртом або купити нові.



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Відмотати плівку

Касети пам'ятаєте? А плеєри? А як перемотували касети, дуже просто – настромивши її на олівець.



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Приготувати льодяники

Льодяники напевно всі пам'ятають. Вони ще й легко готуються: вода, цукор – і все готово.



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Пожувати "Love is"

Сьогодні асортимент жуйок ох і який. А у дитинстві їх було кілька – Turbo, Love is і Bombibom. До речі, жуйку Love is можна купити й сьогодні.



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Коли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.

Випалювати через лупу

Якщо не випалювали через лупу – вважайте, що у вас не було дитинства. Все можна надолужити. Берете лупу, виходьте на сонце і випалюйте. До речі, за допомогою цього способу можна розвести вогонь.



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Виривати сторінки

Проблема "двійок" і "зауважень" в щоденнику вирішувалася просто – вириванням сторінок.



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Скласти кораблик

У дитинстві багато доводилося робити своїми руками. Наприклад, кораблики. Собівартість – копійки (непотрібний паперовий листок). Пливе – як справжній (будь-яка калюжа йому байдуже).



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Збирати все

Збирати буквально все – від іржавих цвяхів до пивних банок. Навіщо? Щоб було. Адже потім може і не бути. Сучасним дітям не зрозуміти.



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