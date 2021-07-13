До речі, усе повертається на круги своя. Тільки тепер економію називають свідомим споживанням. Отже, пригадаймо, як ми в дитинстві "чаклували".
Читайте також Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5
Оживити фломастер
Фломастери, які перестали писати, можна реанімувати за допомогою будь-якого спиртового напою. Сьогодні цілком можна обійтися медичним спиртом або купити нові.
Фото pixabay
Відмотати плівку
Касети пам'ятаєте? А плеєри? А як перемотували касети, дуже просто – настромивши її на олівець.
Фото do-centr
Приготувати льодяники
Льодяники напевно всі пам'ятають. Вони ще й легко готуються: вода, цукор – і все готово.
Фото eating
Пожувати "Love is"
Сьогодні асортимент жуйок ох і який. А у дитинстві їх було кілька – Turbo, Love is і Bombibom. До речі, жуйку Love is можна купити й сьогодні.
Фото do-centr
Випалювати через лупу
Якщо не випалювали через лупу – вважайте, що у вас не було дитинства. Все можна надолужити. Берете лупу, виходьте на сонце і випалюйте. До речі, за допомогою цього способу можна розвести вогонь.
Фото pixabay
Виривати сторінки
Проблема "двійок" і "зауважень" в щоденнику вирішувалася просто – вириванням сторінок.
Фото do-centr
Скласти кораблик
У дитинстві багато доводилося робити своїми руками. Наприклад, кораблики. Собівартість – копійки (непотрібний паперовий листок). Пливе – як справжній (будь-яка калюжа йому байдуже).
Фото pixabay
Збирати все
Збирати буквально все – від іржавих цвяхів до пивних банок. Навіщо? Щоб було. Адже потім може і не бути. Сучасним дітям не зрозуміти.
Фото pixabay