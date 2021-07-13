Кстати, все возвращается на круги своя. Только теперь экономию называют сознательным потреблением. Итак, вспомним, как мы в детстве "шаманили".
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Оживить фломастер
Фломастеры, которые перестали писать, можно реанимировать с помощью любого спиртового напитка. Сегодня вполне можно обойтись медицинским спиртом или купить новые.
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Отмотать пленку
Кассеты помните? А плееры? А как перематывали кассеты, очень просто – нанизав ее на карандаш.
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Приготовить леденцы
Леденцы наверное все помнят. Они еще и легко готовятся, вода, сахар – и все готово.
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Пожевать "Love is"
Сегодня ассортимент жвачек ух и какой. А в детстве их было всего несколько – Turbo, Love is и Bombibom. Кстати, жвачку Love is можно купить и сегодня.
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Выжигать через лупу
Если не выжигали через лупу – считайте, что у вас не было детства. Все можно наверстать. Берете лупу, выходите на солнце и выжигаете. Кстати, с помощью этого способа можно развести огонь.
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Вырывать страницы
Проблема "двоек" и "замечаний" в дневнике решалась просто – вырыванием страниц.
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Сложить кораблик
В детстве много приходилось делать своими руками. Например, кораблики. Себестоимость – копейки (ненужный бумажный листок). Плывет – как настоящий (любая лужа ему безразлична).
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Собирать все
Собирать буквально все – от ржавых гвоздей до пивных банок. Зачем? Чтобы было. Ведь потом может и не быть. Современным детям не понять.
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