Проте з оцтом треба бути обережним, адже деякі речі він просто псує. Ідеї 24 склали для вас перелік предметів, які ніколи не слід чистити оцтом.

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Що ніколи не слід чистити оцтом

Кам'яна плитка

Якщо ваша підлога оздоблена кам'яною плиткою, не рекомендуємо чистити її оцтом. Натуральний камінь погано реагує на розчин. Також не варто використовувати інші кислі засоби такі, як аміак чи лимон. Щоб не пошкодити підлогу, придбайте спеціальні засоби для чищення каменю.

Праска



Праску краще чистити професійними засобами / Фото Pinterest

Чистити праску оцтом – не найкраща ідея, адже він може сильно пошкодити внутрішні частини приладу. Дотримуйтесь інструкції від виробника та запасіться професійними засобами.

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Плями від яєць



Оцет погано справиться з плямами від яєць / Фото Unsplash

Ви випадково розбили яйце і забруднили одяг? Ніколи не беріться чистити пляму оцтом. Кислота, яку містить ця речовина, призведе до згортання яйцеклітини, і видалити забруднення буде куди складніше.

Мармурові та гранітні стільниці



Оцет може пошкодити гранітні стільниці / Фото Unsplash

Висока кислотність оцту може пошкодити мармурові чи гранітні поверхні. Для очищення варто використовувати мийний засіб для посуду та теплу воду.

Складні забрудення

Складні плями від чорнила, крові або морозива неможливо вивести оцтом, адже ці продукти не реагують на кислоту. Можете скористатись спеціальним засобом для виведення плям.

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Дерев'яні підлоги



Дерев'яні поверхні мийте професійними засобами / Фото Unsplash

Дехто настирливо рекомендує чистити паркетну підлогу оцтом, але не варто цього робити. Якщо ви хочете вберегти дерев'яну підлогу та продовжити їй життя, краще придбайте професійний мийний засіб.