Однако с уксусом нужно быть осторожным, ведь некоторые вещи он просто портит. Идеи 24 составили для вас список предметов, которые никогда не следует чистить уксусом .

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Что никогда не следует чистить уксусом

Каменная плитка

Если ваш пол украшен каменной плиткой, не рекомендуем чистить ее уксусом. Натуральный камень плохо реагирует на раствор. Также не стоит использовать другие кислые средства такие, как аммиак или лимон. Чтобы не повредить пол, приобретите специальные средства для чистки камня.

Утюг



Утюг лучше чистить профессиональными средствами / Фото Pinterest

Чистить утюг уксусом – не лучшая идея, ведь он может сильно повредить внутренние части прибора. Следуйте инструкции от производителя и запаситесь профессиональными средствами.

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Пятна от яиц



Уксус плохо справится с пятнами от яиц / Фото Unsplash

Вы случайно разбили яйцо и испачкали одежду? Никогда не беритесь чистить пятно уксусом. К ислота , которая содержится в этом веществе , приведет к свертыванию яйцеклетки, и удалить загрязнения будет куда сложнее.

Мраморные и гранитные столешницы



Уксус может повредить гранитные столешницы / Фото Unsplash

Высокая кислотность уксуса может повредить мраморные или гранитные поверхности. Для очистки следует использовать моющее средство для посуды и теплую воду.

Сложные загрязнения

Сложные пятна от чернил, крови или мороженого невозможно вывести уксусом, ведь эти продукты не реагируют на кислоту. Вы можете воспользоваться специальным средством для выведения пятен.

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Деревянные полы



Деревянные поверхности мойте профессиональными средствами / Фото Unsplash