Актуальний аксесуар зі старого светра: модні ідеї для дому та гардеробу з фото

Якщо після ревізії гардеробу у вас зібралася ціла купа непотрібних речей, не поспішайте їх роздавати чи викидати! Краще займіться творчим переробленням. Ви собі навіть не уявляєте, які стильну обновку можна змайструвати зі старого светра чи пуловера!

Ми підібрали 9 ідей, як перетворити старий светр в супермодну обновку. Навіть Діор би позаздрив!

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Стильні подушки

Подушка зі светра – це не тільки практично, але й модно. Таку оригінальну подушку можна зробити з будь-якої в'язаної речі.



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Крута сумка

Якщо ви любите в'язані сумки, але так і не подужали премудрість в'язання, візьміть за основу старий светр. Майстер-клас на тему, як светр перетворюється на сумку можна знайти на просторах інтернету.



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Модний браслет

Зовсім просто. Візьміть будь-який пластиковий браслет і обмотайте його смужкою в'язаної тканини. Зашийте зсередини. Носіть із задоволенням.



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Декор квіткових горщиків

Із залишків светра можна зробити декор для квіткових горщиків. Одягнених вазонів точно ні в кого нема.



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Оформлення свічників, ваз, склянок і кухлів

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

За аналогією з квітковими горщиками, рукавами від поношених светрів можна оформити свічники, вази, кружки, склянки для олівців.



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Чохол для ноутбука

Чохол, зшитий з двох клаптиків старого светра, можна зробити як для ноутбука, так і для планшета або смартфона. А щоб шерсть була щільнішою і тримала форму, виперіть светр в гарячій воді – сяде.



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Оригінальний абажур

Стильний абажур одягнений у старий светр наряд чи ви десь зустрінете. Як мінімум стильно.



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Лежак для домашнього вихованця

Подаруйте своєму домашньому улюбленцеві затишний лежак. Светр, синтепон і трохи терпіння – ось і всі інвестиції в подарунок для чотириногого друга.



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Гетри

Стильно. І зовсім не обов'язково їх купувати. Можна зв'язати. Або відрізати у старого светра рукава і підшити місце зрізу, щоб край не псувати.



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