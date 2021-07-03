Как использовать H 2 O 2 не по основному назначению – читайте в нашем материале. Эти идеи вас удивят!

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Как использовать перекись водорода не по назначению

Пероксид водорода можно применять как дезинфектор инструментов для маникюра, если под рукой нет нужного средства.



Промойте инструменты для маникюра в пероксиде / Фото The Spruce

Использовать перекись можно и для зубных щеток, чтобы их промыть. После дезинфекции следует тщательно сполоснуть их под водой.



Продезинфицируйте зубные щетки / Фото The Spruce

Перекисью можно осветить загрязненную ногтевую пластину. Смешайте раствор с пищевой содой, чтобы получилась густая смесь. Когда раствор перестанет образовывать пену, нанесите его на ногти, подождите 3 минуты и смойте чистой водой.



Ногтевую пластину можно высветлить с помощью этого раствора / Фото The Spruce

Кухонные губки содержат на себе немало бактерий, в частности, кишечную палочку и сальмонеллу. Следует регулярно дезинфицировать их раствором, который на 50% состоит из воды и еще – из перекиси водорода.



Замочите мочалки в пероксиде / Фото The Spruce

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На кухонных досках нередко остаются следы от ножа, где могут размножаться бактерии. Использование пероксида может помочь с этим справиться. Регулярно протирайте доски аптечным раствором и оградите своих родных от опасных бактерий.



Разбрызгайте перекись водорода на кухонные доски / Фото The Spruce

Пылевых клещей можно уничтожить с помощью перекиси. Налейте его в разбрызгиватель и обработайте матрас и подушки.



Уничтожаем пылевых клещей / Фото The Spruce

Многоразовые пакеты не вредят экологии, но могут быть не слишком полезными для вашего здоровья, если их регулярно не стираны. Когда на это нет времени, используйте перекись водорода и обработайте внутреннюю часть.



Продезинфицируйте свою экосумку / Фото The Spruce

Если у вас вдруг появился налет или грибок на керамической плитке, нанесите разведенную пищевую соду с перекисью. Распределите смесь на плитке и оставьте на 5 минут, после чего смойте все губкой с водой.



Швы между плиткой прекрасно отмоет перекись водорода / Фото The Spruce

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Вы можете с легкостью почистить зеркало до блеска. Для этого нужно на микрофибру нанести перекись и протереть зеркало.



Натрите до блеска стеклянные поверхности / Фото The Spruce

Перекись водорода легко справится с пятнами от дезодоранта. Смешайте воду, перекись водорода и соду в стакане и нанесите на пятна. Оставьте на 30 минут, затем смойте водой.