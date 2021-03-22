Невже люди на таке здатні: рекорди Гіннеса, в які важко повірити

Джерело:Deztop
Чимало людей у світі мріють потрапити до "Книги рекордів Гіннеса". Дивацтвам і винахідливості деяких осіб немає меж. Адже, що вони тільки не придумують та не роблять заради цього.
Ми підготували для вас добірку найдивніших рекордів Гіннеса. І впевнені, ви будете здивовані, наскільки деякі люди одержимі мрією потрапити у книгу.
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В 1988 році був зафіксований унікальний рекорд: кіт Блекі став найзаможнішим котом у світі, отримавши в спадок від свого господаря Бені Рі 12,5 мільйона доларів. При цьому родичі чоловіка взагалі нічого не отримали.
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Найдальший постріл з лука за допомогою ніг був зроблений 29-річною Ненсі Зіфкер під час зйомок передачі "Guinness World Records Unleashed" в Лос-Анджелесі 20 червня 2013 року. Дальність пострілу склала 6,09 метра.
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Доцент Університету штату Вашингтон, на ім'я Шарлотта Лі володіє світовим рекордом по найбільшій колекції гумових качок (до 6 тисяч). Зараз Шарлотта навіть відкрила курси щодо того, як вибрати гумову качку.
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Мохаммед Хусейн Куршид може набрати 103 символи за 47 секунд. А робить він це своїм носом.
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Навесні 2008 року у Брехті на подію Unizo неймовірну кількість футболок було одягнуто на одну людину, більше ще ніхто не одягав! В той день Джефа Ван Діка помістили в "кокон" з 227 футболок.
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Актор Х'ю Лорі був записали в книгу рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор серіалів. За одну серію в серіалі "Доктор Хаус", де актор грає головну роль, на рахунок Лорі перераховували 400 000 $.
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Лі Лонглонг встановив рекорд на найнезвичніший спосіб підійматися сходами – він зробив це… на голові!
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Цікавий рекорд було зафіксовано у 2004 році. Чоловік, на ім'я Чед Фелл видув найбільшу бульбашку з жувальної гумки – завбільшки вона була 50,8 см.
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Фермер з Англії Пітер Глейзбруг у 2011 році виростив цибулину вагою в 9 кг.
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Найбільша кількість прищіпок, які причепили до обличчя за одну хвилину склала 51 штуку. Рекорд був встановлений Сільвіо Саббах в місті Пьольтелло (Італія) 27 грудня 2012 року.
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