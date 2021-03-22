Многие в мире мечтают попасть в "Книгу рекордов Гиннеса". Странностям и изобретательности некоторых людей нет предела. Ведь, что они только не придумывают и не делают для этого.

Мы подготовили для вас подборку самых странных рекордов Гиннеса. И уверены, вы будете удивлены, насколько некоторые люди одержимы мечтой попасть в эту книгу.

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Кот-миллионер

В 1988 году был зафиксирован уникальный рекорд: кот Блэки стал самым богатым котом в мире, получив в наследство от своего хозяина Бенни Ри 12,5 миллионов долларов. При этом родственники мужчины вообще ничего не получили.



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Самый дальний выстрел из лука с помощью ног

Самый дальний выстрел из лука с помощью ног был сделан 29-летней Нэнси Зифкер во время съемок передачи "Guinness World Records Unleashed" в Лос-Анджелесе 20 июня 2013 года. Дальность выстрела составила 6,09 метра.



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Самая большая коллекция резиновых уток

Доцент Университета штата Вашингтон по имени Шарлотта Ли обладает мировым рекордом по самой большой коллекции резиновых уток (до 6000). Сейчас Шарлотта даже открыла курсы по тому, как выбрать резиновую утку.



Фото markmanson

Наибольшее количество напечатанных носом слов в минуту

Мохаммед Хуссейн Куршид может набрать 103 символа за 47 секунд. А делает он это своим носом.



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Наибольшее количество футболок

Весной 2008 года в Брехте на событие Unizo невероятное количество футболок было надето на одного человека, больше еще никто не надевал! В тот день Джеффа Ван Дика поместили в "кокон" из 227 футболок.



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Дорогой Хью Лори

Актер Хью Лори был записан в книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер сериалов. За одну серию в сериале "Доктор Хаус", где актер играет главную роль, на счет Лори переводили 400 000 долларов.



Фото 7snov

Оригинальный способ подниматься по лестнице

Ли Лонглонг установил рекорд по самому необычному способу подниматься по лестнице – он сделал это ... на голове!



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Самый большой пузырь из жевательной резинки

Интересный рекорд был зафиксирован в 2004 году. Мужчина по имени Чед Фелл надул самый большой пузырь из жевательной резинки – величиной он был 50,8 см.



Фото letribunaldunet

Самая большая луковица

Фермер из Англии Питер Глейзбруг в 2011 году вырастил луковицу весом в 9 кг.



Фото 7snov

Наибольшее количество прищепок, прицепленных в течение минуты к лицу

Наибольшее количество прищепок, которые прицепили к лицу за одну минуту составляла 51 штуку. Рекорд был установлен Сильвио Саббах в городе Пьольтелло (Италия) 27 декабря 2012 года.



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