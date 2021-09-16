Нестача солі в організмі може бути небезпечною: чим шкідлива прісна дієта

Багато дієтологів рекомендують вживати їжу без солі та виключати цю речовину з раціону. Але чи насправді відмова від білих кристалів буде безпечною для здоров'я?

Дослідник Джеймс ДіНіколантоніо з Інституту серця Сент-Люка у Канзас-Сіті протягом останніх 10 років вивчав вплив солі на організм людини. Він стверджує, що відмова від солі може принести більше шкоди, ніж користі.

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Чому дієти з низьким вмістом солі шкідливі

Багато лікарів стверджують, що споживання солі є причиною багатьох захворювань, зокрема високого кров'яного тиску, хвороб серця та нирок. Проте міфи про негативний вплив солі на організм все частіше беруться розвіювати дослідники.



Чому варто додавати сіль в їжу / Фото Unsplash

Ще на початку своєї кар'єри Джеймс ДіНіколантоніо зіткнувся з негативними наслідками дієти із низьким вмістом натрію. Пацієнти з високим кров'яним тиском, які відмовились від солі, повідомляли про запаморочення, зневоднення та швидке серцебиття. Тоді фахівець порекомендував їм додавати цю приправу у їжу, щоб відновити рівень натрію.

Річ у тім, що наш організм протягом довгого періоду пристосовувався до засвоювання солі. Ця речовина не одне століття слугує основним консервантом і підсилювачем смаку. З сіллю організм отримує потрібний натрій, який забезпечує правильний баланс рідин у клітинах, роботу серцево-судинної системи, скорочення м'язів і регуляцію нервових імпульсів.



Натрій налагоджує роботу багатьох органів / Фото Unsplash

Було проведено чимало досліджень про вплив солі на організм та виявлено, що зменшення споживання цієї речовини дійсно знижує кров'яний тиск, але показник падає максимум на 1 – 5 пунктів і лише у невеликої частини людей. Разом з тим з'являється чимало негативних наслідків: підвищення рівня ниркових гормонів, гормонів стресу і тригліцеридів, збільшення частоти серцевих скорочень, гіпотиреоз та підвищений інсулін. До того ж рівень смертності був куди вищим у людей з низьким рівнем натрію, ніж у тих, хто мав високий.

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Дослідження також показує, як дієта з низьким вмістом натрію впливає на вагітних жінок. Результати доводять, що це підвищує ризик викидня, дитячої смертності та прееклампсії.