Некисле літо із Soplica: рецепти освіжаючих коктейлів і розіграш призів від українських блогерів

У розпал літа так і кортить сповна насолодитись сонцем та зарядитись справжнім драйвом. Тож не треба киснути вдома – краще запалювати яскраве літо із лимонною Soplicа у коктейлях від українських блогерів.

Яскрава палітра запальних смаків із вибуховими фруктовими нотками – це лимонна лінійка Soplica. Неймовірне поєднання стиглого лимона та свіжої м'яти, втілене у настоянці Soplica Лимон-М'ята, подарує атмосферу ніжної прохолоди. А у настоянці Soplica Лимон-Малина закоркований апетитний мікс солодкої малини та соковитого лимона зі смаком мальовничого літа.

До теми Коли життя підкидує лимони – зроби з них коктейлі з Soplica

Soplica Лимон-М'ята / Фото Soplica

Вражаючий смак та аромат лимонної, але з більш насиченим післясмаком сонячних цитрусів.

Виходити за рамки буденності разом із Soplica полюбляють і українські блогери! Вони отримали яскраві прескіти від відомого бренду та на своїх сторінках в інстаграмі поділились секретами, як влітку не киснути вдома, а отримати неймовірні емоції від відпочинку. Отож, ловіть добірку крутих рецептів від популярних блогерів та пірнайте у спекотне літо разом зі смачними й легкими коктейлями з лимонною Soplica.

Коктейль "Spring Vibе" від nadya.davydova

Інгредієнти:

Soplica Cytryna-Mieta – 60 мл

– 60 мл тонік – 120 мл

лайм або лимон

м’ята

лід

Коктейль "Spring Vibе" / Фото Soplica

Приготування:

Наповніть келих льодом Додайте всі інгредієнти та перемішайте. Смакуйте.

Як приготувати ідеальний коктейль із Soplica: відео від nadya.davydova​

Коктейль "Raspberry dreams" від yurapastukh

Інгредієнти:

Soplica Cytryna-Malina – 60 мл

– 60 мл тонік – 120 мл

лимон

ягоди малини

лід

Коктейль "Raspberry dreams" / Фото Soplica

Приготування:

Наповніть келих льодом Додайте всі інгредієнти та перемішайте. Смакуйте.

Коктейль із Soplica – смак ідеального літа: відео від kurovskyi​

Як відбувався конкурс

За умовами конкурсу учасники мали завітати в інстаграм українського блогера, зробити репост рецепту коктейлю від @soplica.ua собі у сторіс, позначити блогера і @soplica.ua та поставити хештег #не_кисни_з_Soplica.

Конкурс від Soplica / Фото Soplica

Переможці конкурсу вигралидля коктейлів.

Лимонна лінійка Soplica / Фото Soplica

Настоянки Soplica виготовляють із натуральних есенцій на основі добірних стиглих ягід, фруктів та горіхів. Уже понад 130 років унікальний смак та аромат Soplica підкорюють серця мільйонів споживачів по всьому світу.

Soplica Лимон-Малина / Фото Soplica

Тож зібрати гучну компанію та заміксувати оригінальні коктейлі з лимонною Soplica, які наповнять літо сонячним настроєм та позитивом, – завжди гарна ідея!