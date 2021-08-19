Не їжте цього разом: невдалі поєднання популярних продуктів

У кожного з нас є улюблена їжа на сніданок, обід і вечерю. Мало хто знає, але деякі продукти харчування не рекомендується поєднувати.

Невдала комбінація може спричинити неприємні відчуття та здуття живота. Які продукти харчування не слід вживати в один прийом їжі – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Які продукти не слід поєднувати

1. Картопля та м'ясо

За словами Марини Боржемської, ці продукти – найпопулярніша пара на українській кухні. Однак поєднувати ці продукти не рекомендується. Річ у тому, що картопля містить крохмаль, який "не дружить" з м'ясом. Такий прийом їжі може привести до здуття живота та дискомфорту.

2. Ананас і йогурт

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Миска з йогуртом і тропічними фруктами здається хорошою ідеєю для сніданку. Але не всі знають, що поєднання ананаса з молочними продуктами серйозно шкодить організму. Цей фрукт містить бромелайн, ферментний комплекс, який у поєднанні з молочними продуктами може викликати інтоксикацію,

– пояснила фітнес-тренерка.

Вибирайте до йогурту різні фрукти, крім ананаса / Фото Pixabay

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3. Вино і десерти, фрукти, сир

Якщо ви вирішили розслабитися і побалувати себе смаколиками, пам'ятайте: таке поєднання – погана ідея. Марина Боржемська уточнила, що вино стимулює вироблення інсуліну та сприяє прискоренню засвоюваності цукрів. Це може збільшити жирові відкладення на тілі. Чудовим доповненням до вина стане риба та овочі.

Текст публікації Марини Боржемської:

Найнесприятливіші поєднання продуктів

Картопля і м'ясо. Найулюбленіша та найбільш популярна пара на більшості кухонь. Здавалося б, картопля – це овоч, а значить, він повинен поєднуватися з тваринним білком. Насправді це зовсім не так. М'ясо погано поєднується з крохмалистими. Викликає бродіння, що призводить до здуття живота, довгого процесу перетравлення їжі та дискомфорту.

Ананас і йогурт. Не знаю, як часто ви використовуєте таке поєднання, але про всяк випадок уточню, чому краще не варто їх поєднувати. Миска з йогуртом і тропічними фруктами здається хорошою ідеєю для сніданку. Але не всі знають, що поєднання ананаса з молочними продуктами серйозно шкодить організму. Цей фрукт містить бромелайн, ферментний комплекс, який у поєднанні з молочними продуктами може викликати інтоксикацію.

Вино і десерти, фрукти, сир. Раптом ви вирішили себе побалувати або влаштувати чітміл, знайте. Для вашого організму подібна слабкість не залишиться непоміченою. Вино стимулює вироблення інсуліну і сприяє прискоренню засвоюваності цукрів, що призводить до збільшення жирових відкладень. Якщо хочеться випити вина, то краще замовити до нього овочі та рибу.