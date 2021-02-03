Не віриться, що це зробили люди: 9 будівель, які захоплюють

Усі будівлі зображують певні уявлення їх творців. Будівельники дуже відійшли від звичних стандартів архітектури та багатьох сильно вразили.

Джерело: 24 канал

Проте ці споруди можна віднести до числа унікальних творінь світу, які передають химерні почуття унікальності, демонструють сучасності екзотичні форми зовнішнього і внутрішнього дизайну і допустимої фантазії архітектора. Ми підготували для вас список найнезвичайніших будівель, які не залишать байдужим навіть бувалого мандрівника.

Читайте також: Невже це можливо: 12 споруд, які зривають мозок

1. Будинок-пам'ятник "Бузлуджа" на вершині Балканських гір в Болгарії

Він виглядає як інопланетний корабель з науково-фантастичного фільму. Побудований в 1981 році. На будівництво було витрачено понад 25 мільйонів болгарських левів. При цьому більша частина цієї суми була зібрана місцевими жителями. Зараз будинок повністю розграбований.



Фото europa2

2. На півночі Португалії є незвичайний будинок Casa do Penedo – в перекладі з португальської "penedo" означає "великий камінь, скеля"

Він нагадує будови кам'яного віку. Чотири великих кругляків утворюють стіни та дах цього будинку. Вікна і дверна рама зроблені не з каменю. Меблі виготовлені ​​з колод, а ліжко – з евкаліпта вагою 350 кг. Хазяїн живе тут постійно, тому будинок відкритий для відвідування.



Фото europa2

3. Ідеальний палац у комуні Отрів у Франції

Фердінанду Шевелю приснився сон про те, як він побудував ідеальний палац. Побоюючись насмішок, Шевель не став ділитися ні з ким своїм баченням і незабаром забув про це. Через 15 років він йшов звичайним маршрутом, як раптом спіткнувся і мало не впав. На землі він побачив дивної форми камінь, який він захопив з собою. На наступний день на тому ж самому місці він знайшов ще більше каменів. Це були пісковики. З них Шевель почав будувати палац, який колись бачив уві сні.



Фото europa2

4. Ель-Пеньон-де-Гуатапе – це самотня скеля в Колумбії, розташована між містами Гуатапе і Ель-Пеньол

Вона з'явилася близько 70 мільйонів років тому і важить 10 мільйонів тонн. На одній стороні скелі намальовані букви "G" і незакінчену "U". Жителі Гуатапе вирішили написати на ній назву свого міста, щоб таким чином привласнити собі "чудо природи". Їм вдалося вивести лише перші літери, тому що жителі Ель-Пеньол встигли вчасно їх зупинити.



Фото europa2

5. Будиночок на дереві у штаті Теннессі Хорейс Берджесс

Площа житлового простору – 3000 квадратних метрів. Десятиповерхова споруда тримається на шести дубах і 250000 цвяхів. Будівництво тривало протягом 14 років і обійшлося в 12000 доларів; як матеріал використовувалася тільки деревина.



Фото europa2

6. Саліна Турда у Румунії

Це шахта-музей, де є галерея довжиною в 526 метрів. На глибині 112 метрів від поверхні землі розташована шахта "Тереза", за своєю формою нагадує дзвін. У самому центрі знаходиться підземне озеро глибиною в 48 метрів і діаметром в 70 метрів.



Фото europa2

7. "Кривий будиночок" в польському місті Сопот

Натхненням для архітекторів послужили ілюстрації відомого польського художника Яна Марціна Шанцера.



Фото europa2

8. "Будинок доктора Сьюзі" в лісах Аляски

Був звичайним маєтком, якому спочатку прибудували тільки один додатковий поверх, щоб дерева не затуляли прекрасний краєвид на гору Мак-Кінлі. Після смерті першого власника будинок виявився занедбаним, але через десять років з'явився новий господар, завдяки якому особняк перетворився в 12-поверхову вежу.

/

Фото europa2

9. Велосипедний будинок

Житель передмістя Берліна довів, що велосипед – це не тільки засіб пересування, але і засіб прикраси. Власник магазину Крістіан Петерсен розмістив на фасаді будівлі 120 велосипедів як рекламний хід. Незабаром вона перетворилася на місцеву визначну пам'ятку.



Фото europa2