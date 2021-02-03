Все здания отражают определенные представления их создателей. Строители очень отошли от привычных стандартов архитектуры и многих сильно впечатлили.

Источник: 24 канал

Однако эти сооружения можно отнести к числу уникальных творений мира, которые передают причудливые чувства уникальности, демонстрируют современности экзотические формы внешнего и внутреннего дизайна и допустимой фантазии архитектора. Мы для вас подготовили список самых необычных зданий, которые не оставят равнодушным даже бывалого путешественника.

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1. Дом-памятник "Бузлуджа" на вершине Балканских гор в Болгарии

Он выглядит как инопланетный корабль из научно-фантастического фильма. Построен в 1981 году. На строительство было потрачено более 25 миллионов болгарских левов. При этом большая часть этой суммы была собрана местными жителями. Сейчас дом полностью разграблен.



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2. На севере Португалии есть необычный дом Casa do Penedo – в переводе с португальского "penedo" означает "большой камень, скала"

Он напоминает строения каменного века. Четыре больших булыжника образуют стены и крышу этого дома. Окна и дверная рама сделаны не из камня. Мебель изготовлена из бревен, а кровать – из эвкалипта весом 350 кг. Хозяин живет здесь постоянно, поэтому дом открыт для посещения.



Фото europa2

3. Идеальный дворец в коммуне Отрив во Франции

Фердинанду Шевелю приснился сон о том, как он построил идеальный дворец. Опасаясь насмешек, Шевель не стал делиться ни с кем своим видением и вскоре забыл об этом. Через 15 лет он шел обычным маршрутом, как вдруг споткнулся и чуть не упал. На земле он увидел странной формы камень, который он захватил с собой. На следующий день на том же месте он нашел еще больше камней. Это были песчаники. Из них Шевель начал строить дворец, который когда-то видел во сне.



Фото europa2

4. Эль-Пеньон-де-Гуатапе – это одинокая скала в Колумбии, расположена между городами Гуатапе и Эль-Пеньол

Она появилась около 70 миллионов лет назад и весит 10 миллионов тонн. На одной стороне скалы нарисованы буквы "G" и незаконченная "U". Жители Гуатапе решили написать на ней название своего города, чтобы таким образом присвоить себе "чудо природы". Им удалось вывести только первые буквы, потому что жители Эль-Пеньол успели вовремя их остановить.



Фото europa2

5. Домик на дереве в штате Теннесси Хорейс Берджесс

Площадь жилого пространства – 3000 квадратных метров. Десятиэтажное сооружение держится на шести дубах и 250000 гвоздей. Строительство продолжалось в течение 14 лет и обошлось в 12000 долларов; в качестве материала использовалось только дерево.



Фото europa2

6. Салина Турда в Румынии

Это шахта-музей, где, есть галерея длиной в 526 метров. На глубине 112 метров от поверхности земли расположена шахта "Тереза", по своей форме напоминающая колокол. В самом центре находится подземное озеро глубиной в 48 метров и диаметром в 70 метров.



Фото europa2

7. "Кривой домик" в польском городе Сопот

Вдохновением для архитекторов послужили иллюстрации известного польского художника Яна Марцина Шанцера.



Фото europa2

8. "Дом доктора Сьюзи" в лесах Аляски

Был обычным особняком, которому сначала пристроили только один дополнительный этаж, чтобы деревья не заслоняли прекрасный вид на гору Мак-Кинли. После смерти первого владельца дом оказался заброшенным, но через десять лет появился новый хозяин, благодаря которому особняк превратился в 12-этажную башню.



Фото europa2

9. Велосипедный дом

Житель пригорода Берлина доказал, что велосипед – это не только средство передвижения, но и средство украшения. Владелец магазина Кристиан Петерсен разместил на фасаде здания 120 велосипедов в качестве рекламного хода. Вскоре оно превратилось в местную достопримечательность.



Фото europa2