Не успіхами єдиними: названо 10 нових серіалів, які стали найгіршими за 2021 рік

Агрегатор Metacritic продовжує підбивати підсумки року, що минає. На цей раз йдеться про найпровальніші серіали. До цього переліку увійшли проєкти 2021-го, які отримали максимально низькі оцінки.

Так, у Metacrititc зробили добірку з десяти найнижче оцінених серіалів, які встигли вийти з січня по грудень 2021 року. Антирейтинг склали на основі оглядів критиків, при цьому кожен з проєктів мав отримати як мінімум чотири відгуки.

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Перше місце розділили два найгірші серіали за версією Metacrititc — "Готуємо з Періс" та "Альтер Его". Обидва отримали по 34 бали зі 100. Трійку замикає серіал "Що сталося, Бріттані Мерфі?" від американського каналу HBO з 37 балами.

10 найгірших нових серіалів 2021 року за версією Metacritic

"Альтер Его" (Fox) – 34 бали; "Готуємо з Періс" (Netflix) – 34 бали; "Що сталося, Бріттані Мерфі?" (HBO Max) – 37 балів; "Винна сторона" (Paramount +) – 38 балів; "Камінг-аут Колтона" (Netflix) – 40 балів; "Кличте мене Кет" (Fox) – 41 бал; "Wahl Street" (HBO Max) – 42 бали; "Король тигрів: історія Дока Ентла" (Netflix) – 42 бали; "Сексуальні звірі" (Netflix) – 42 бали; "Зателефонуйте мамі" (ABC) – 44 бали.

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Найгірші серіали 2021 року / Фото Metacrititc