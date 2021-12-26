Так, в Metacrititc сделали подборку из десяти низко оцененных сериалов, которые успели выйти с января по декабрь 2021 года. Антирейтинг составили на основе обзоров критиков , при этом каждый из проектов должен был получить как минимум четыре отзыва.

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Первое место разделили два худших сериала по версии Metacrititc – "Готовим из Пэрис" и "Альтер Эго" . Оба получили по 34 балла из 100. Тройку замыкает сериал "Что случилось, Бриттани Мерфи?" от американского канала HBO з 37 балами.

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10 самых плохих новых сериалов 2021 года по версии Metacritic

"Альтер Его" (Fox) – 34 бали; "Готовим из Пэрис" (Netflix) – 34 балла; "Что случилось, Бриттани Мерфи?" (HBO Max) – 37 баллов; "Винная сторона" (Paramount+) – 38 баллов; "Камминг-аут Колтона" (Netflix) – 40 баллов; "Зовите меня Кэт" (Fox) – 41 балл; " Wahl Street " (HBO Max) - 42 бали; "Король тигров: история Дока Энтла" (Netflix) – 42 балла; "Сексуальные звери" (Netflix) – 42 балла; "Позвоните маме" (ABC) – 44 балла.