Так, у Metacrititc зробили добірку з десяти найнижче оцінених серіалів, які встигли вийти з січня по грудень 2021 року. Антирейтинг склали на основі оглядів критиків, при цьому кожен з проєктів мав отримати як мінімум чотири відгуки.
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Перше місце розділили два найгірші серіали за версією Metacrititc — "Готуємо з Періс" та "Альтер Его". Обидва отримали по 34 бали зі 100. Трійку замикає серіал "Що сталося, Бріттані Мерфі?" від американського каналу HBO з 37 балами.
10 найгірших нових серіалів 2021 року за версією Metacritic
- "Альтер Его" (Fox) – 34 бали;
- "Готуємо з Періс" (Netflix) – 34 бали;
- "Що сталося, Бріттані Мерфі?" (HBO Max) – 37 балів;
- "Винна сторона" (Paramount +) – 38 балів;
- "Камінг-аут Колтона" (Netflix) – 40 балів;
- "Кличте мене Кет" (Fox) – 41 бал;
- "Wahl Street" (HBO Max) – 42 бали;
- "Король тигрів: історія Дока Ентла" (Netflix) – 42 бали;
- "Сексуальні звірі" (Netflix) – 42 бали;
- "Зателефонуйте мамі" (ABC) – 44 бали.
Найгірші серіали 2021 року / Фото Metacrititc