Не тільки пити: 8 способів використання кока-коли в побуті

Кока-кола – газована вода, відома у всьому світі. Цьому напою більше ніж 100 років, проте, він ніяк не втратив свою популярність. Його люблять і дорослі, і дітлахи. Але крім смаку цей напій помітний своїми "особливими" властивостями, його можна використати у господарстві.

Тому ми вам розкриємо декілька секретів, як же використовувати кока-колу в побуті.

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Почистити унітаз

Вилийте баночку коли в унітаз, і через годину почистити його буде набагато легше.



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Прибрати свербіж

Після укусу комахи свербить шкіра? Нанесіть на цю ділянку шкіри трохи кока-коли, і вона заспокоїть свербіж.



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Помити посуд

Якщо посуд потемнішав і вкрився плямами, налийте у нього колу і залиште на кілька хвилин. У напої міститься багато хімічних речовин, здатних видалити бруд і повернути посуду колишню чистоту.



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Прибрати іржу

Кока-кола допоможе вам позбутися від іржі. Якщо занурити маленький предмет у колу, або нанести її на більший, почнеться процес корозії через фосфорну кислоту, що міститься у напої. Так вам буде набагато легше позбутися від іржі.



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Видалити плями

Вугільна і фосфорна кислота, що містяться у напої, дозволяють йому не лише усувати плями з одягу або з підлоги, але й прибирати неприємний запах.



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Помити вікна

У кока-колі міститься лимонна кислота, яка здатна прибрати бруд з ваших вікон.



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Позбутися комах

Кока-кола приємно пахне, що притягує не лише людей, але й комах. Таким чином, ємність з цим напоєм, залишена відкритою, легко збере у себе докучливих комах.



У деяких країнах кока-колу використовують навіть для того, щоб позбутися від сільськогосподарських шкідників.





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Видалити жувальну гумку з волосся

Якщо так сталося, що у вашому волоссі опинилася жуйка, не варто поспішати брати до рук ножиці. Якщо налити на місце, куди приклеїлася жуйка, трохи коли й залишити на кілька хвилин, ви зможете набагато легше вирішити проблему.



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