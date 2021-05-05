Поэтому мы вам раскроем несколько секретов, как же использовать кока-колу в быту.

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Почистить унитаз

Вылейте баночку колы в унитаз, и через час почистить его будет гораздо легче.



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Убрать зуд

После укуса насекомого чешется кожа? Нанесите на этот участок кожи немного кока-колы, и она успокоит зуд.



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Помыть посуду

Если посуда потемнела и покрылась пятнами, налейте в нее колу и оставьте на несколько минут. В напитке содержится много химических веществ, способных удалить грязь, и вернуть посуде прежнюю чистоту.



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Убрать ржавчину

Кока-кола поможет вам избавиться от ржавчины. Если погрузить маленький предмет в колу, или нанести ее на больший, начнется процесс коррозии из-за фосфорной кислоты, содержащейся в напитке. Так вам будет гораздо легче избавиться от ржавчины.



Фото korusno

Удалить пятна

Угольная и фосфорная кислота, содержащиеся в напитке, позволяют ему не только устранять пятна с одежды или пола, но и убирать неприятный запах.



Фото korusno

Помыть окна

В кока-коле содержится лимонная кислота, которая способна убрать грязь с ваших окон.



Фото korusno

Избавиться насекомых

Кока-кола приятно пахнет, что притягивает не только людей, но и насекомых. Таким образом, емкость с этим напитком, оставленная открытой, легко соберет в себя надоедливых насекомых.

В некоторых странах кока-колу используют даже для того, чтобы избавиться от сельскохозяйственных вредителей.



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Удалить жевательную резинку с волос

Если так случилось, что в ваших волосах оказалась жвачка, не стоит спешить брать в руки ножницы. Если налить на место, куда приклеилась жвачка, немного колы и оставить на несколько минут, вы сможете гораздо легче решить проблему.



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