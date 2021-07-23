Не тільки для ванни: 5 способів використання старої мочалки

Серед аксесуарів для ванної кімнати можна часто знайти мочалку. На жаль, цей предмет не вічний і його часто потрібно змінювати, аби вберегти шкіру від небажаних бактерій.

Ідеї 24 розповідають, що робити зі шматком поролону, який вже відслужив у ванній кімнаті. Ці неочевидні способи застосування неабияк спростять ваш побут.

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Протріть жалюзі



Стара мочалка допоможе легко очистити жалюзі від пилу / Фото Unsplash

Прибирання жалюзі вимагає чимало часу та зусиль. Цей процес може значно спростити стара мочалка. Візьміть кухонні ножиці, зробіть 2 отвори у поролоні та просуньте туди щипці. Новий девайс для швидкого очищення жалюзі готовий.

Матеріал для зняття лаку

Старі мочалки чудово очистять ваші нігті від лаку. Розріжте поролон на кілька частин, просочіть спеціальним засобом та протріть нігті.

Почистьте мікрохвильовку

Мочалка допоможе легко та швидко очистити мікрохвильовку. Змочіть її в оцті та покладіть на 1 хвилину у піч. Старі забруднення відмокнуть і їх можна буде легко прибрати за допомогою ганчірки.

Убережіть підлогу від подряпин

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Це допоможе вберегти підлогу від подряпин / Фото Ikea

Ніжки крісел та столів часто залишають подряпини на паркеті. Щоб вберегти поверхню від пошкоджень, можна придбати спеціальні наклейки або ж зробити їх самостійно зі старої мочалки. Для цього розріжте її на шматочки та приклейте до меблів.

Холодний компрес

У момент невдалого падіння чи сильного удару вас може врятувати стара мочалка. Просто змочіть її у воді, помістіть у пакет та поставте у морозильну камеру. Холодний рятівний компрес буде завжди під рукою.

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У горщик для квітів



Покладіть у горщик для квітів старі мочалки / Фото Pinterest

Якщо ви завжди забуваєте поливати рослини, скористайтесь цим методом. Покладіть на дно горщика перед посадкою кілька старих мочалок та насипте зверху ґрунт. Поролон буде надійно вбирати та утримувати вологу і вбереже ваші квіти від пересихання.