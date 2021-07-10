Не так, як всі: 9 незвичних способів відзначити день народження

Тема дня народження виникає щороку, і кожного разу хочеться відзначити його оригінально, краще, ніж попередній. Не так, як усі, та й щоб воно запам'яталося надовго.

Тому ми підготували для вас декілька ідей. Отож вибирайте та святкуйте. Поїхали…

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Замовити квест

Можна організувати справжні пригоди. І до речі, це досить бюджетно. Та головне усі будуть у захваті.



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Похід у паби

Якщо набридло сидіти в одному, то можна обійти з десяток, пропускаючи в кожному по чарочці або келиху. Зміна обстановки має тонізувальну дію, а вражень за підсумком вистачить на пів року.



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Суші вечірка

Можна зібратися всім разом і накрутити багато ролів. І час разом проведете та ще й гарно відсвяткуєте.



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Піжама-паті

Такі іменини запам'ятаються надовго. Отож, розсилаєте запрошення з проханням взяти з собою піжаму / халат і плед та готуєте закуски для столу.



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У стилі спорту

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Проведіть майстер-клас з йоги або фітнесу та заповніть витрачені калорії фруктовими салатами та смузі.



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Гайда на природу

За будь-якої погоди можна організувати пікнік на природі. Недорого та круто.



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Наодинці з собою

Відмінна можливість зайнятися тим, що дійсно подобається – наприклад, подивитися серіал.



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Не паритися

Найвеселіші дні народження, як правило, ті, над організацією яких не паряться. Можна зібратися на недобудованій дачі та круто провести час.



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Не святкувати

Не хочеться – не треба. Завжди можна відзначити подію в дуже класній компанії – наодинці з собою.



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