Тому ми підготували для вас декілька ідей. Отож вибирайте та святкуйте. Поїхали…
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Замовити квест
Можна організувати справжні пригоди. І до речі, це досить бюджетно. Та головне усі будуть у захваті.
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Похід у паби
Якщо набридло сидіти в одному, то можна обійти з десяток, пропускаючи в кожному по чарочці або келиху. Зміна обстановки має тонізувальну дію, а вражень за підсумком вистачить на пів року.
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Суші вечірка
Можна зібратися всім разом і накрутити багато ролів. І час разом проведете та ще й гарно відсвяткуєте.
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Піжама-паті
Такі іменини запам'ятаються надовго. Отож, розсилаєте запрошення з проханням взяти з собою піжаму / халат і плед та готуєте закуски для столу.
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У стилі спорту
Проведіть майстер-клас з йоги або фітнесу та заповніть витрачені калорії фруктовими салатами та смузі.
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Гайда на природу
За будь-якої погоди можна організувати пікнік на природі. Недорого та круто.
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Наодинці з собою
Відмінна можливість зайнятися тим, що дійсно подобається – наприклад, подивитися серіал.
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Не паритися
Найвеселіші дні народження, як правило, ті, над організацією яких не паряться. Можна зібратися на недобудованій дачі та круто провести час.
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Не святкувати
Не хочеться – не треба. Завжди можна відзначити подію в дуже класній компанії – наодинці з собою.
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