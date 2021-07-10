Поэтому мы подготовили для вас несколько идей. Так выбирайте и празднуйте. Поехали ...
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Можно организовать настоящие приключения. И кстати, это достаточно бюджетно. Но главное все будут в восторге.
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Поход в пабы
Если надоело сидеть в одном, то можно обойти с десяток, пропуская в каждом по рюмочке или бокалу. Смена обстановки оказывает тонизирующее действие, а впечатлений в итоге хватит на полгода.
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Суши вечеринка
Можно собраться всем вместе и накрутить много роллов. И время вместе проведете да еще и красиво отпразднуете.
Фото eating
Пижама-пати
Такие именины запомнятся надолго. Итак, рассылаете приглашения с просьбой взять с собой пижаму / халат и плед и готовите закуски для стола.
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В стиле спорта
Проведите мастер-класс по йоге или фитнесу и заполните потраченные калории фруктовыми салатами и полосе.
Фото eating
Айда на природу
При любой погоде можно организовать пикник на природе. Недорого и круто.
Фото eating
Наедине с собой
Отличная возможность заняться тем, что действительно нравится – например, посмотреть сериал.
Фото pixabay
Не париться
Веселые дни рождения, как правило, те, над организацией которых не парятся. Можно собраться на недостроенной даче и круто провести время.
Фото eating
Не праздновать
Не хочется – не надо. Всегда можно отметить событие в очень классной компании – наедине с собой.
Фото pixabay