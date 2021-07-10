Поэтому мы подготовили для вас несколько идей. Так выбирайте и празднуйте. Поехали ...

Читайте также Яркие коктейли с Zubrowka с настоящим летним вайбом – часть 5

Заказать квест

Можно организовать настоящие приключения. И кстати, это достаточно бюджетно. Но главное все будут в восторге.

Квест
Фото pixabay

Поход в пабы

Если надоело сидеть в одном, то можно обойти с десяток, пропуская в каждом по рюмочке или бокалу. Смена обстановки оказывает тонизирующее действие, а впечатлений в итоге хватит на полгода.

Святкування
Фото pixabay

Суши вечеринка

Можно собраться всем вместе и накрутить много роллов. И время вместе проведете да еще и красиво отпразднуете.

Сухі- вечірка
Фото eating

Пижама-пати

Такие именины запомнятся надолго. Итак, рассылаете приглашения с просьбой взять с собой пижаму / халат и плед и готовите закуски для стола.

Вечірка
Фото unsplash

В стиле спорта

Проведите мастер-класс по йоге или фитнесу и заполните потраченные калории фруктовыми салатами и полосе.


Фото eating

Айда на природу

При любой погоде можно организовать пикник на природе. Недорого и круто.

На природі
Фото eating

Наедине с собой

Отличная возможность заняться тем, что действительно нравится – например, посмотреть сериал.

Один святкуєш
Фото pixabay

Не париться

Веселые дни рождения, как правило, те, над организацией которых не парятся. Можно собраться на недостроенной даче и круто провести время.

Їжа
Фото eating

Не праздновать

Не хочется – не надо. Всегда можно отметить событие в очень классной компании – наедине с собой.

Один у великому місті
Фото pixabay