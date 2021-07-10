Поэтому мы подготовили для вас несколько идей. Так выбирайте и празднуйте. Поехали ...

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Можно организовать настоящие приключения. И кстати, это достаточно бюджетно. Но главное все будут в восторге.



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Поход в пабы

Если надоело сидеть в одном, то можно обойти с десяток, пропуская в каждом по рюмочке или бокалу. Смена обстановки оказывает тонизирующее действие, а впечатлений в итоге хватит на полгода.



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Суши вечеринка

Можно собраться всем вместе и накрутить много роллов. И время вместе проведете да еще и красиво отпразднуете.



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Пижама-пати

Такие именины запомнятся надолго. Итак, рассылаете приглашения с просьбой взять с собой пижаму / халат и плед и готовите закуски для стола.



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Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

В стиле спорта

Проведите мастер-класс по йоге или фитнесу и заполните потраченные калории фруктовыми салатами и полосе.



Фото eating

Айда на природу

При любой погоде можно организовать пикник на природе. Недорого и круто.



Фото eating

Наедине с собой

Отличная возможность заняться тем, что действительно нравится – например, посмотреть сериал.



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Не париться

Веселые дни рождения, как правило, те, над организацией которых не парятся. Можно собраться на недостроенной даче и круто провести время.



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Не праздновать

Не хочется – не надо. Всегда можно отметить событие в очень классной компании – наедине с собой.



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