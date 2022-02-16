Не треба витрачати на це гроші: як власноруч зробити універсальні дезінфекційні серветки
Джерело:ютюб Cooking with Mitisha
Хороша порада, щоб заощадити гроші – іноді робити власні засоби для прибирання чи дезінфекції. Мовиться, зокрема, про універсальні серветки для очищення ванної чи кухні, та навіть рук.
Дезінфекційні серветки – чудовий приклад того, як можна легко зекономити гроші. Також це рятує тоді, коли вони закінчилися в супермаркеті.
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Дезінфекційні серветки своїми руками
Вам знадобиться:
- дезінфекційний засіб Clorox;
- вода;
- один рулон паперу;
- круглий контейнер чи банка для зберігання;
- ніж.
Розріжте паперовий рулон навпіл. Регулюйте довжину так, щоб він помістився у вашому контейнері чи банці. Змішайте воду та дезінфекційний засіб. Почніть з 2 склянок води. Додайте у воду 2 з половиною столові ложки Clorox та розмішайте.
Покладіть рулон у контейнер та залийте його розчином. Заберіть зсередини картонний тубус. Залиште на 5 хвилин, щоб папір міг увібрати розчин. Витягувати серветки слід плавно.
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