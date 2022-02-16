Дезінфекційні серветки – чудовий приклад того, як можна легко зекономити гроші. Також це рятує тоді, коли вони закінчилися в супермаркеті.

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Дезінфекційні серветки своїми руками

Вам знадобиться:

дезінфекційний засіб Clorox;

вода;

один рулон паперу;

круглий контейнер чи банка для зберігання;

ніж.

Розріжте паперовий рулон навпіл. Регулюйте довжину так, щоб він помістився у вашому контейнері чи банці. Змішайте воду та дезінфекційний засіб. Почніть з 2 склянок води. Додайте у воду 2 з половиною столові ложки Clorox та розмішайте.

Покладіть рулон у контейнер та залийте його розчином. Заберіть зсередини картонний тубус. Залиште на 5 хвилин, щоб папір міг увібрати розчин. Витягувати серветки слід плавно.

Як зробити вдома дезінфекційні серветки: дивіться відео

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