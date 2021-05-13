Не поспішайте викидати газети: 9 корисних способів, як їх використати у побуті

Кількість спаму з кожним роком росте, і дедалі більше незрозумілої рекламної преси з'являється в поштових скриньках. Цільова аудиторія її зазвичай не читає, хіба що використовує для господарських потреб.

Тож ми підкинемо вам кілька ідей застосування газет, які ви не збираєтеся зберігати для історії. Одні способи ви просто освіжите в пам'яті, а про деякі, можливо, дізнаєтеся вперше.

Читайте також: Просто надягніть на тертку кульок: геніальне рішення проблеми, яка всіх уже дістала

Упаковка при переїзді

Щоб не привезти на нове місце проживання осколки з черепками, упакуйте тендітні речі й посуд в м'яті газети.



Фото pinterest

Підтримка свіжості фруктів

Висока вологість в холодильнику – головна причина швидкого псування овочів і фруктів. Застеліть ящик газетами та міняйте їх регулярно, але не стеліть газети на полиці, вони будуть заважати циркуляції повітря.



Фото pinterest

Сушка взуття

Будь-яке взуття від вологи деформується. Але ніколи не піддавайтеся спокусі висушити його швидко – на батареї або біля обігрівача. Наповніть мокре взуття сухими газетами. Міняйте газети в міру їх промокання. Так можна висушити й не пошкодити найпримхливіше взуття.



Фото pinterest

Подарункова упаковка

Упакуйте в газету коробку з подарунком та обв'яжіть подарунок красивим шнурком або просто мотузкою.



Фото pinterest

Чистка скла

Мити вікна можна чим завгодно – оцтом, горілкою або спеціальним засобом. Протирати й полірувати вікна найкраще сухою зім'ятою газетою.



Фото pinterest

Підстилка для сміттєвого відра

Постеліть газету на дно відра для сміття, вона вбере всіляку вологу зі сміття і неприємні запахи, до того ж не дасть вашому сміттєвому відру сильно забруднитися.



Фото pinterest

Підстилка для мокрого взуття

На вулиці сніг і дощ, а у вас зовсім немає настрою мити підлогу по 50 разів на день? Постеліть в передпокої газети – це позбавить вашу підлогу від зайвого бруду, а вас від зайвої роботи.



Фото pinterest

Дезодорація місткостей

Щоб позбутися запаху минулих страв, покладіть в ланч-бокс зім'яту газету і закрийте контейнер щільною кришкою. Газета позбавить місткість від різкого запаху вчорашньої їжі.



Фото pinterest

Збирання битого скла

Якщо склянка розбилася на друзки, газета допоможе зібрати дрібні скалки. Намочіть газету й розстеліть її по поверхні з битим склом.



Фото pinterest