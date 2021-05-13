Поэтому мы подбросим вам несколько идей применения газет, которые вы не собираетесь хранить для истории. Одни способы вы просто освежите в памяти, а о некоторых, возможно, узнаете впервые.

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Упаковка при переезде

Чтобы не привезти на новое место жительства осколки с черепками, упакуйте хрупкие вещи и посуду в мятые газеты.



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Поддержка свежести фруктов

Высокая влажность в холодильнике – главная причина быстрой порчи овощей и фруктов. Застелите ящик газетами и меняйте их регулярно, но не стелите газеты на полки, они будут мешать циркуляции воздуха.



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Сушка обуви

Любая обувь от влаги деформируется. Но никогда не поддавайтесь соблазну высушить ее быстро – на батарее или возле обогревателя. Наполните мокрую обувь сухими газетами. Меняйте газеты по мере их промокания. Так можно высушить и не повредить самую капризную обувь.



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Подарочная упаковка

Упакуйте в газету коробку с подарком и обвяжите подарок красивым шнурком или просто веревкой.



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Чистка стекла

Мыть окна можно чем угодно – уксусом, водкой или специальным средством. Протирать и полировать окна лучше всего сухой скомканной газетой.



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Подстилка для мусорного ведра

Постелите газету на дно ведра для мусора, она впитает всю влагу из мусора и неприятные запахи, к тому же не даст вашему мусорному ведру сильно испачкаться.



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Подстилка для мокрой обуви

На улице снег и дождь, а у вас совсем нет настроения мыть пол по 50 раз в день? Постелите в прихожей газеты – это избавит ваш пол от лишней грязи, а вас от лишней работы.



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Дезодорация емкостей

Чтобы избавиться от запаха прошлых блюд, положите в ланч-бокс смятую газету и плотно закройте контейнер крышкой. Газета избавит емкость от резкого запаха вчерашней пищи.



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Сбор битого стекла

Если стакан разбился вдребезги, газета поможет собрать мелкие осколки. Намочите газету и расстелите ее по поверхности с битым стеклом.



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