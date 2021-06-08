Смачніше, ніж із пачки: готуємо чипси в мікрохвильовці за 10 хвилин

8 червня 2021 , 17:50
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Усім до вподоби час від часу похрумтіти солоненькими картопляними чипсами. А чи знаєте ви, що цей спокусливий снек може бути ще й нешкідливим – якщо приготувати його вдома? Для цього вам знадобляться звичайна мікрохвильовка та 10 хвилин часу. Такими чипсами можна балувати діток, не переймаючись за їхнє здоров'я.

Хутчіш на кухню – ось рецепт!

Читайте також Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю

Чипси – мегапопулярний снек у всьому світі, хоча й загальновідомо, наскільки шкідливий їхній склад. То чи не краще приготувати чипси самостійно, без будь-яких штучних домішок, підсилювачів смаку та надлишку солі?

Інгредієнти:

  • 3 – 4 середні картоплини;
  • спеції (на ваш смак);
  • сіль (на ваш смак).


Смачні та нешкідливі чипси легко приготувати вдома / Фото fooding

Щодо смакових домішок, то можна додавати щоразу різні спеції, що гармоніюють із картоплею: куркуму, чебрець, коріандр або звичайний кріп.

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із Zubrowka Rose.

Як готувати:

  • Ретельно помийте картоплю щіткою, при цьому чистити картоплю від шкірки чи ні – вирішувати вам.
  • Наріжте овоч кружальцями так тонко, наскільки це можливо. Найбільш комфортно робити це слайсером або теркою /овочерізкою.
  • Викладіть нарізану картоплю на пергамент одним шаром, попередньо злегка змастивши олією форму. Додайте сіль та спеції.
  • Ввімкніть мікрохвильовку на потужність 700 Вт.
  • Готуйте протягом усього 5 хвилин. Тривалість залежить скоріше від мікрохвильовки. Коли картопля готова – зазвичай з'являється ароматний запах і коричнева скоринка.
  • Як тільки ви побачите ці ознаки, виймайте чипси та викладайте їх на паперовий рушник.


Не так уже й важко готувати чипси / Фото fooding

Їсти рекомендується відразу, поки вони гарячі та хрусткі.

Автор: Ірина Бевза