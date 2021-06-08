Смачніше, ніж із пачки: готуємо чипси в мікрохвильовці за 10 хвилин

Усім до вподоби час від часу похрумтіти солоненькими картопляними чипсами. А чи знаєте ви, що цей спокусливий снек може бути ще й нешкідливим – якщо приготувати його вдома? Для цього вам знадобляться звичайна мікрохвильовка та 10 хвилин часу. Такими чипсами можна балувати діток, не переймаючись за їхнє здоров'я.

Хутчіш на кухню – ось рецепт!

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Чипси – мегапопулярний снек у всьому світі, хоча й загальновідомо, наскільки шкідливий їхній склад. То чи не краще приготувати чипси самостійно, без будь-яких штучних домішок, підсилювачів смаку та надлишку солі?

Інгредієнти:

3 – 4 середні картоплини;

спеції (на ваш смак);

сіль (на ваш смак).



Смачні та нешкідливі чипси легко приготувати вдома / Фото fooding

Щодо смакових домішок, то можна додавати щоразу різні спеції, що гармоніюють із картоплею: куркуму, чебрець, коріандр або звичайний кріп.

Як готувати:

Ретельно помийте картоплю щіткою, при цьому чистити картоплю від шкірки чи ні – вирішувати вам.

Наріжте овоч кружальцями так тонко, наскільки це можливо. Найбільш комфортно робити це слайсером або теркою /овочерізкою.

Викладіть нарізану картоплю на пергамент одним шаром, попередньо злегка змастивши олією форму. Додайте сіль та спеції.

Ввімкніть мікрохвильовку на потужність 700 Вт.

Готуйте протягом усього 5 хвилин. Тривалість залежить скоріше від мікрохвильовки. Коли картопля готова – зазвичай з'являється ароматний запах і коричнева скоринка.

Як тільки ви побачите ці ознаки, виймайте чипси та викладайте їх на паперовий рушник.

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із



Не так уже й важко готувати чипси / Фото fooding

Їсти рекомендується відразу, поки вони гарячі та хрусткі.