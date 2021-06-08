Хутчіш на кухню – ось рецепт!
Читайте також Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю
Чипси – мегапопулярний снек у всьому світі, хоча й загальновідомо, наскільки шкідливий їхній склад. То чи не краще приготувати чипси самостійно, без будь-яких штучних домішок, підсилювачів смаку та надлишку солі?
Інгредієнти:
- 3 – 4 середні картоплини;
- спеції (на ваш смак);
- сіль (на ваш смак).
Смачні та нешкідливі чипси легко приготувати вдома / Фото fooding
Щодо смакових домішок, то можна додавати щоразу різні спеції, що гармоніюють із картоплею: куркуму, чебрець, коріандр або звичайний кріп.
Як готувати:
- Ретельно помийте картоплю щіткою, при цьому чистити картоплю від шкірки чи ні – вирішувати вам.
- Наріжте овоч кружальцями так тонко, наскільки це можливо. Найбільш комфортно робити це слайсером або теркою /овочерізкою.
- Викладіть нарізану картоплю на пергамент одним шаром, попередньо злегка змастивши олією форму. Додайте сіль та спеції.
- Ввімкніть мікрохвильовку на потужність 700 Вт.
- Готуйте протягом усього 5 хвилин. Тривалість залежить скоріше від мікрохвильовки. Коли картопля готова – зазвичай з'являється ароматний запах і коричнева скоринка.
- Як тільки ви побачите ці ознаки, виймайте чипси та викладайте їх на паперовий рушник.
Не так уже й важко готувати чипси / Фото fooding
Їсти рекомендується відразу, поки вони гарячі та хрусткі.