Быстрей на кухню – вот рецепт!
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Чипсы – мегапопулярный снек во всем мире, хотя и общеизвестно, насколько вреден их состав. Так не лучше ли приготовить чипсы самостоятельно, без всяких искусственных добавок, усилителей вкуса и избытка соли?
Ингредиенты:
- 3 – 4 средние картофелины;
- специи (по желанию);
- соль (по желанию).
Вкусные и безвредные чипсы легко приготовить дома / Фото fooding
Что касается вкусовых добавок, то можно пробовать самые разные специи, сочетающиеся с картофелем: куркуму, тимьян, кориандр, даже обычный укроп.
Как готовить:
- Тщательно помойте картофель щеткой, при этом чистить картофель от кожуры или нет – решать вам.
- Нарежьте овощ кружочками или дольками тонко, насколько это возможно. Наиболее комфортно делать это слайсером или теркой / овощерезкой.
- Выложите нарезанный картофель на пергамент одним слоем, предварительно слегка смазав форму маслом. Добавьте соль и специи.
- Включите микроволновку на мощность 700 Вт.
- Готовьте в течение всего 5 минут. Продолжительность зависит скорее от микроволновки. Когда картофель готов – обычно появляется ароматный запах и коричневая корочка.
- Как только вы увидите эти признаки, вынимайте чипсы и выкладывайте их на бумажное полотенце.
Не так уж трудно готовить чипсы / Фото fooding
Есть рекомендуется сразу, пока они горячие и хрустящие.