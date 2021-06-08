Быстрей на кухню – вот рецепт!

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Чипсы – мегапопулярный снек во всем мире, хотя и общеизвестно, насколько вреден их состав. Так не лучше ли приготовить чипсы самостоятельно, без всяких искусственных добавок, усилителей вкуса и избытка соли?

Ингредиенты:

3 – 4 средние картофелины;

специи (по желанию);

соль (по желанию).



Вкусные и безвредные чипсы легко приготовить дома / Фото fooding

Что касается вкусовых добавок, то можно пробовать самые разные специи, сочетающиеся с картофелем: куркуму, тимьян, кориандр, даже обычный укроп.

Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose.

Как готовить:

Тщательно помойте картофель щеткой, при этом чистить картофель от кожуры или нет – решать вам.

Нарежьте овощ кружочками или дольками тонко, насколько это возможно. Наиболее комфортно делать это слайсером или теркой / овощерезкой.

Выложите нарезанный картофель на пергамент одним слоем, предварительно слегка смазав форму маслом. Добавьте соль и специи.

Включите микроволновку на мощность 700 Вт.

Готовьте в течение всего 5 минут. Продолжительность зависит скорее от микроволновки. Когда картофель готов – обычно появляется ароматный запах и коричневая корочка.

Как только вы увидите эти признаки, вынимайте чипсы и выкладывайте их на бумажное полотенце.



Не так уж трудно готовить чипсы / Фото fooding

Есть рекомендуется сразу, пока они горячие и хрустящие.