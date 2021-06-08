Быстрей на кухню – вот рецепт!

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Чипсы – мегапопулярный снек во всем мире, хотя и общеизвестно, насколько вреден их состав. Так не лучше ли приготовить чипсы самостоятельно, без всяких искусственных добавок, усилителей вкуса и избытка соли?

Ингредиенты:

  • 3 – 4 средние картофелины;
  • специи (по желанию);
  • соль (по желанию).

Чипси
Вкусные и безвредные чипсы легко приготовить дома / Фото fooding

Что касается вкусовых добавок, то можно пробовать самые разные специи, сочетающиеся с картофелем: куркуму, тимьян, кориандр, даже обычный укроп.

Как готовить:

  • Тщательно помойте картофель щеткой, при этом чистить картофель от кожуры или нет – решать вам.
  • Нарежьте овощ кружочками или дольками тонко, насколько это возможно. Наиболее комфортно делать это слайсером или теркой / овощерезкой.
  • Выложите нарезанный картофель на пергамент одним слоем, предварительно слегка смазав форму маслом. Добавьте соль и специи.
  • Включите микроволновку на мощность 700 Вт.
  • Готовьте в течение всего 5 минут. Продолжительность зависит скорее от микроволновки. Когда картофель готов – обычно появляется ароматный запах и коричневая корочка.
  • Как только вы увидите эти признаки, вынимайте чипсы и выкладывайте их на бумажное полотенце.

Чипси
Не так уж трудно готовить чипсы / Фото fooding

Есть рекомендуется сразу, пока они горячие и хрустящие.