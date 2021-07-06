Не до шашлику чи картоплі фрі: як використовувати кетчуп для прибирання

Кетчуп – одна з найулюбленіших приправ, яка є в кожному домі. Ви будете здивовані, але цей соус може стати корисним у побуті.

Кетчуп містить у своєму складі оцет, який є дуже помічним мийним засобом. Бренд і ціна не мають значення – Ідеї 24 розповідають, як використовувати кетчуп у побуті.

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Як використовувати кетчуп не за призначенням

Додайте блиску вашим прикрасам

Ваш браслет став тьмяним та покрився плямами? Капніть на м'яку тканину трохи кетчупу і протріть його. Якщо ж потемніння сильні, залиште на 15 хвилин, а тоді змийте водою і протріть.

Відмийте підгорілу каструлю



Кетчуп допоможе справитись із забрудненнями на каструлях / Фото Gazeta1

Якщо ваша каструля підгоріла – кетчуп допоможе очистити її. Залишки їжі намастіть соусом і залиште так на ніч. Кислоти допоможуть відокремити їжу від металу, і тоді ви зможете легко відмити все мийним засобом.

Відполіруйте мідь

Каструлі, пательні та чайники з міді легко тьмяніють. Нанесіть на посуд трохи кетчупу і залиште на 10 хвилин. Опісля змийте все мочалкою під потоком води. Можете також посипати кетчуп сіллю, вона посилить дію соусу і допоможе легше впоратись із забрудненням.

Мідні свічники, вази та інші аксесуари також можна відновити за допомогою кетчупу.

Очистіть деталі автомобіля

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Деталі від автомобіля допоможе очистити кетчуп / Фото Pinterest

Якщо фари вашого автомобіля, решітка радіатора та бампер дуже забруднені – вам допоможе кетчуп. Нанесіть його на "уражені" ділянки та залиште на 15 хвилин. Коли соус почне діяти, візьміть щітку з м'якою щетиною і добре очистіть.

Видаліть іржу з металу

Кухонне обладнання чи садові інструменти, які страждають від іржі – очистіть кетчупом. Нанесіть товстий шар соусу і залиште на 30 хвилин. Після цього добре промийте інструменти чи посуд. Цей розчин гарно справляється з невеликими плямами іржі.

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Як утилізувати пляшки з кетчупу

Після того, як ви використали кетчуп до страв і очищення, утилізуйте пляшку з користю:

Добре промийте тару і використовуйте як дозатор для приготування млинців.

Пляшки також ідеально підійдуть для фарби чи клею ваших дітей.

Якщо ж ви дуже любите кетчуп і тари у вас багато – зробіть з них цікаву гру для дітей. Наповніть 10 пляшок піском чи крупою і вийде чудова гра у боулінг.



Зробіть ідеальні панкейки з пляшкою від кетчупу / Фото Pinterest