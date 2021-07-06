Кетчуп содержит в своем составе уксус, который является очень практичным моющим средством. Бренд и цена не имеет значения – Идеи 24 рассказывают, как использовать кетчуп в быту.
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Как использовать кетчуп не по назначению
Добавьте блеска вашим украшениям
Ваш браслет стал тусклым и покрылся пятнами? Капните на мягкую ткань немного кетчупа и протрите его. Если же потемнение сильные, оставьте на 15 минут, затем смойте водой и протрите.
Отмойте подгоревшую кастрюлю
Кетчуп поможет справиться с загрязнениями на кастрюлях / Фото Gazeta1
Если ваша кастрюля подгорела – кетчуп поможет очистить ее. Остатки пищи смажьте соусом и оставьте так на ночь. Кислоты помогут отделить пищу от металла, и тогда вы сможете легко отмыть все моющим средством.
Отполируйте медь
Кастрюли, сковородки и чайники из меди легко тускнеют. Нанесите на посуду немного кетчупа и оставьте на 10 минут. После смойте все мочалкой под потоком воды. Можете посыпать кетчуп солью, она усилит действие соуса и поможет легче справиться с загрязнением.
Медные подсвечники, вазы и другие аксессуары можно восстановить с помощью кетчупа.
Очистите детали автомобиля
Детали от автомобиля поможет очистить кетчуп / Фото Pinterest
Если фары вашего автомобиля, решетка радиатора и бампер очень загрязненные – вам поможет кетчуп. Нанесите его на "пораженные" участки и оставьте на 15 минут. Когда соус начнет действовать, возьмите щетку с мягкой щетиной и хорошо очистите.
Удалите ржавчину с металла
Кухонное оборудование или садовые инструменты, которые страдают от ржавчины – очистите кетчупом. Нанесите толстый слой соуса и оставьте на 30 минут. После этого хорошо промойте инструменты или посуду. Этот раствор хорошо справляется с небольшими пятнами ржавчины.
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Как утилизировать бутылки из кетчупа
После того, как вы использовали кетчуп к блюдам и для очистки, утилизируйте бутылку с пользой:
- Хорошо промойте тару и используйте как дозатор для приготовления блинов.
- Бутылка также идеально подойдет для краски или клея ваших детей.
- Если же вы очень любите кетчуп и тары у вас много – сделайте из нее интересную игру для детей. Наполните 10 бутылок песком или крупой и получится замечательная игра в боулинг.
Сделайте идеальные панкейки с бутылкой от кетчупа / Фото Pinterest