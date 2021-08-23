Названо 3 правила на шляху до стрункості та ідеального тіла

Для того щоб схуднути й зберігати вагу, недостатньо посидіти на дієті. Необхідно змінювати звички та спосіб життя.

Це допоможе залишатися завжди у відмінній формі. 3 правила на шляху до стрункості назвала експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Як схуднути без шкоди для здоров'я

Новий природний режим харчування

Ви повинні їсти тоді, коли виникає почуття голоду. За словами експертки, при такому підході можна їсти будь-яку їжу, але тільки до втамування голоду. Важливо ретельно пережовувати їжу, щоб організм відчував насичення. Також не рекомендується поєднувати прийоми їжі з іншими заняттями (переглядом фільмів, іграми й т.д.).

Фізична активність

Спагеті зі шпинатом та вершками, макарони по-флотськи, а, може, просто спіральки з сезонними овочами чи сиром? Ми не знаємо, чим ви доповнюєте макарони. Але впевнені, що продукцію брендуоцінить кожен!

Не всі люди готові займатися спортом, але фізична активність все одно потрібна. Виберіть ту діяльність, яка вам до душі. Бажано робити це в один і той же час доби.

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Тоді тіло з кожним днем буде просити руху все більше і без зайвої їжі буде вироблятися гормон радості, який ми всі так прагнемо отримати, з'їдаючи, наприклад, щось солодке,

– пояснила Олена Кален.

Аналізи

Рекомендується здати аналізи, щоб перевірити, яких вітамінів не вистачає організму. Вітамінно-мінеральний комплекс дозволить підтримати себе і знизить тягу до їжі.

Текст публікації Олени Кален:

Як навчитися позбуватися від зайвої ваги легко, ефективно і без шкоди для здоров'я? Ділюся перевіреними правилами.

Встановити новий природний режим харчування, орієнтуючись на відчуття голоду. При такому підході можна їсти будь-яку їжу, коли є специфічні відчуття в районі шлунка, і припиняти її прийом у момент, коли голод вгамується. Для цього варто ретельно пережовувати їжу і не поєднувати прийом їжі з іншими видами діяльності. Тоді центр насичення отримає сигнал про те, що їжа більше не потрібна меншою кількістю їжі.

Якщо немає бажання або можливості займатися спортом, то займайтеся фізичною активністю, яка приносить задоволення. Бажано робити це в один і той же час доби. Підходить все, що дійсно подобається. Тоді тіло з кожним днем ​​буде просити руху все більше і без зайвої їжі буде вироблятися гормон радості, який ми всі так прагнемо отримати, з'їдаючи, наприклад, щось солодке.

Можна здати аналіз на нестачу вітамінів в організмі й підтримати себе у весняний період якісним вітамінно-мінеральним комплексом. Це знизить тягу до їжі, яка може бути викликана нестачею певних елементів.