Найсоковитіший шашлик зі свинячого ошийка: покроковий рецепт

2 липня 2021 , 10:45
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Джерело:

24 канал

Ось і почався "шашликовий сезон", передчуваючи задоволення від трапези на природі, ми старанно маринуємо м'ясо, прагнучи приготувати найсмачніший шашлик, і тим самим здивувати друзів і рідних. Як не помилитися і зробити дійсно дуже смачний і апетитний шашлик з ошийка?

Ми поділимося з вами секретами приготування смачного шашлику. Отож, беріть м'ясо та гайда готувати смачний шашличок.

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Шашлик зі свинячої шиї – м'який і соковитий, варто лише правильно замаринувати м'ясо і посмажити на вугіллі.

Інгредієнти:

  • Свиняча шия (ошийок) – 2 кілограми;
  • Ріпчаста цибуля – 1 кілограм;
  • Спеції для шашлику – на смак;
  • Сіль, чорний перець – на смак.


Щоб шашлик вийшов смачним, в першу чергу ретельно підбирайте м'ясо / Фото pixabay

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Приготування:

  1. Ріжемо м'ясо на кубики середніх розмірів, приблизно як 4 сірникових коробки.
  2. Ріжемо цибулю півкільцями. Поміщаємо її в посуд для маринування і злегка перемішуємо, щоб вона дала сік.
  3. Кладемо до цибулі м'ясо і все перемішуємо.
  4. Додаємо приправу, перемішуємо.
  5. Додаємо оцет і знову перемішуємо.
  6. Залишаємо м'ясо маринуватися години на дві – три.
  7. Перед тим як почати нанизувати м'ясо на шампури, солимо його.
  8. Смажимо шашлик, розташовуючи шампури над розжареним вугіллям.
  9. Готовий шашлик подаємо з кетчупом або соусом з томатів власного приготування.


Маринад безпосередньо впливає на смак шашлику / Фото pixabay

Томатний соус для шашлику

Інгредієнти:

  • 200 грамів помідор;
  • 4 зубчики часнику;
  • зелень петрушки.


Смачний соус додасть пікантності шашлику / Фото pixabay

Інструкція по приготуванню:

Всі інгредієнти кладемо в блендер і подрібнюємо протягом двох хвилин на повній потужності. Соус готовий.

Автор: Ірина Бевза